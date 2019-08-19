Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında sahasında ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'i konuk edecek. Fenerbahçe taraftarı önünde sezona 3 puanla başlamak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında sahasında Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak. Fenerbahçe ile Gazişehir Gaziantep arasında Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Geride kalan sezonu tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçirerek 46 puanla şampiyon Galatasaray'ın 23 puan gerisinde 6. sırada bitiren sarı-lacivertliler, yeni sezona iyi başlamayı hedefliyor.

Kadrosunda önemli değişikliklere giden ve şu ana kadar 9 transfer yapan Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Hasan Ali Kaldırım sezonun ilk haftasında forma giyemeyecek.

Hücum hattı tamamen değişti

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde kadrosunda önemli revizyona gitti. Sözleşmesi biten oyuncuların tamamıyla yollarını ayıran sarı-lacivertliler, kadrosuna önemli isimler kattı.

Geçtiğimiz sezon gol yollarında büyük problem yaşayan Fenerbahçe, özellikle hücum hattında önemli değişiklik yaptı. Kiralık Islam Slimani ve sözleşmesi sona eren Roberto Soldado ile yollarını ayıran Fenerbahçe, santrfor bölgesini geçen sezon ligde önemli bir performansa imza atan Vedat Muric ile güçlendirdi.

Uzun süre kamuoyunu meşgul eden Vedat Muric transferinin dışında forvet hattına İranlı genç oyuncu Allahyar Sayyadmanesh'i katan sarı-lacivertliler, forvet arkası ve kanat bölgesine de önemli isimleri aldı. Fenerbahçe, sağ kanatta oynayan Victor Moses'ın yanı sıra bu bölgeye Deniz Türüç transferini yaparken, Mathieu Valbuena'dan boşalan sol açık pozisyonuna ise Garry Rodrigues'i transfer etti. Sarı-lacivertliler, hücum hattını Max Kruse transferiyle güçlendirdi.

Gaziantep ekibinde sakat oyuncu bulunmuyor

Süper Lig'deki ilk maçına çıkacak olan Gaziantep ekibi, lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Takımın son transferi olan Ganalı futbolcu Patrick Twumasi'nin de teknik direktör Marius Sumudica'nın görev vermesi halinde kadroda yer alabileceği bildirildi.

FENERBAHÇE - GAZİŞEHİR FK

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Arda Kardeşler

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN SPORTS HD1

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Zanka, Dirar, Emre, Ozan, Moses, Rodrigues, Max Kruse , Vedat Muriç

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

GAZİŞEHİR FK: Günay, Morais, Oğuz, Ulaş, Tosca, Gökhan, Güray, Nogueira, Tetteh, Mehmet Erdem, Kayode

TEKNİK DİREKTÖR: M. Sumudica