Fenerbahçe Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Son maçta Yeni Malatyaspor ile karşılaşan ve 2 puan kaybeden Kanarya, rakibini yenerek Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada zirveye tutunmak istiyor. Gaziantep FK ise deplasmanda galibiyet arıyor. Peki; Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Zirve yarışını sürdürmek isteyen Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK'yi ağırlıyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Süper Lig'de 2. sırada bulunan Fenerbahçe, 32 maçta 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Kanarya, 63 puanla ikinci sırada yer alıyor. 50 puanı olan Gaziantep FK ise 5. sırada bulunuyor.
Fenerbahçe - Gaziantep FK
Stat: Ülker
Hakem: Mete Kalkavan
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Gustavo, Valencia, Pelkas, Ferdi, Samatta
Gaziantep FK: Güray, Olkowski, Miranda, Djilobodji, Morais, Mirallas, Rashid, Vetrih, Maxim, Dicko, Kenan