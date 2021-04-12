Fenerbahçe Gaziantep FK maçı CANLI YAYIN
Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Son maçta Yeni Malatyaspor ile karşılaşan ve 2 puan kaybeden Kanarya, rakibini yenerek Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada zirveye tutunmak istiyor. Gaziantep FK ise deplasmanda galibiyet arıyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Zirve yarışını sürdürmek isteyen Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK'yi ağırlıyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Mete Kalkavan yönetiyor ve karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.
Süper Lig'de 2. sırada bulunan Fenerbahçe, 32 maçta 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Kanarya, 63 puanla ikinci sırada yer alıyor. 50 puanı olan Gaziantep FK ise 5. sırada bulunuyor.
Fenerbahçe: 0 - 0 :Gaziantep FK
(İkinci yarı oynanıyor)
45+2' Hızlı gelişen atakta Nouha Dicko'nun pasıyla topla buluşan Kenan Özer'in ceza yayından yaptığı vuruşta top kalenin sağından az farkla auta çıkıyor.
42' Enner Valencia'nın pasıyla topla buluşan Ozan Tufan'ın ceza yayından yaptığı sert vuruşta Günay Güvenç topu kornere çelmeyi başarıyor.
39' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Alexandru Maxim'in ceza alanına gönderdiği ortasında Papy Djilobodji'nin kafayla indirdiği topu önünde bulan Nouha Dicko'nun vuruşunda top ağlarla buluşuyor. Ancak Papy Djilobodji'nin faul yaptığı gerekçesiyle gol geçersiz sayılıyor.
34' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Jose Sosa'nın ceza alanına gönderdiği ortasında ön direkte Gökhan Gönül'ün kafayla indirdiği pasa hareketlenen Serdar Aziz yakın mesafeden vuruşunu yapıyor. Meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıkıyor.
26' Mert Hakan Yandaş'ın pasıyla topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top savunmadan geri geliyor.
14' Ozan Tufan'ın pasıyla topla buluşan Dimitris Pelkas'ın ceza yayından yaptığı vuruşta Günay Güvenç topa hakim olmayı başarıyor.
11' Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayından kaleye gönderdiği şutunda kale önünde Papy Djilobodji son anda topu uzaklaştırmayı başarıyor. Dönen topu önünde bulan Enner Valencia'nın yakın mesafeden yaptığı vuruşta top kalenin solundan az farkla auta çıkıyor.
9' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Caner Erkin'in ceza alanına gönderdiği ortasında topla buluşan Serdar Aziz'in vuruşunda meşin yuvarlak Günay Güvenç'te kalıyor.
4' Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Caner Erkin'in doğrudan kaleye gönderdiği şutunda Günay Güvenç topu uzaklaştırmayı başarıyor.
Stat: Ülker
Hakem: Mete Kalkavan
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Dimitris Pelkas, Enner Valencia
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Pawel Olkowski, Papy Djilobodji, Roderick Miranda, Junior Morais, Osama Rashid, Amedej Vetrih, Kevin Mirallas, Alexandru Maxim, Kenan Özer, Nouha Dicko