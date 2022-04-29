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Fenerbahçe Gaziantep FK maçı CANLI İZLE maçın golleri ve geniş özeti
Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK'yi ağırlıyor. Ligde oynadığı son 10 maçta 1 beraberlik ve 9 galibiyet elde eden Fenerbahçe, hem seriyi sürdürmeyi hem de lig ikinciliğini korumayı hedefliyor. Gaziantep FK ise güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar peşinde. Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Ülker Stadı'nda 20.30'da başlayacak mücadeleyi Sarper Barış Saka yönetecek ve beIN Sports 1'den yayınlanacak.
Fenerbahçe - Gaziantep FK
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Ferdi, Gustavo, Zajc, Mert Hakan, İrfan, Rossi, Serdar
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Tosça, Kitsiou, Furkan, Doğan, Maxim, Sagal, Figueriedo, Muhammet
Fenerbahçe, haftaya 65 puanla ikinci sırada girdi. Gaziantep FK ise 42 puanla 15. sırada yer alıyor.