Fenerbahçe Gaziantep deplasmanında fark attı

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK’yı 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibin gollerini En-Nesyri (5 ve 21) ile Talisca (81 ve 88) kaydederken, Gaziantep FK’da Abena 85. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu.

Gaziantep Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 4-0 kazandı.

Fenerbahçe'nin gollerini 5 ve 21'de En-Nesyri, 81 ve 88'de Talisca kaydetti.

Gaziantep FK'da Abena 85'te direkt kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 22'ye yükseltti. Gaziantep FK ise 17 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Gaziantep FK ise Alanyaspor deplasmanına konuk olacak.

90'Maç sona erdi. Fenerbahçe 4-0 kazandı.

90'Maçın sonuna 3 dakika ilave edildi.

88'GOL! Talisca, ceza sahası dışından muhteşem bir gol attı. Talisca ceza sahası dışından çok klas bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve farkı 4'e çıkardı.

85'KIRMIZI KART! Abena, Talisca'ya yaptığı faulün ardından VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü.

85'Abena'nın Talisca'ya yaptığı faul sonrası Brezilyalı oyuncu yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, VAR monitörüne çağrıldı.

81'GOL! Talisca, serbest vuruştan topu ağlara gönderdi. Ceza sahası sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta Talisca, muhteşem bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi ve farkı 3'e yükseltti.

73'En-Nesyri ceza sahasına girdi. Vuruşunu yaptı kaleci Burak kurtardı.

66'Oğuz Aydın sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Kalecinin üstünden aşırtma vuruş yapan Oğuz'un şutunu Rodrigues çizgiden çıkardı.

57'Nene'nin ara pasında Asensio karşı karşıya kaldı. İspanyol yıldızın vuruşunu kaleci ayağıyla çıkardı.

54'Kozlowski'nin arka direğe açtığı ortaya Lungoyi vurdu Semedo'ya çarpan top kornere gitti.

46'İkinci yarı başladı.

İlk yarı sona erdi.

45'İlk yarının sonuna 1 dakika ilave edildi.

44'Kendi ceza sahasında topu kapan Oosterwolde rakip kaleye kadar topu taşıdı. Hollandalı oyuncunun vuruşu kalecide kaldı.

40'Karşılaşmada tempo oldukça yüksek. Orta sahalar bu dakikalarda hızlı geçiliyor.

30'Kozlowski sağ kanattan ceza sahasına girdi ama vuruşu yan ağlarda kaldı.

21'GOL! En-Nesyri 2. kez ağları sarstı. Sol kanattan ceza sahasına giren Asensio, topu En-Nesyri'ye çevirdi. Boş pozisyondaki Nesyri, topu ağlara gönderdi.

12'Brown'un sol kanattan açtığı ortaya En-Nesyri kafayı vurdu, top üstten auta gitti.

8'Rodrigues uzaklardan kaleyi denedi top Ederson'da kaldı.

8'Gaziantep FK kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kullanıyor.

5'GOL! En-Nesyri topu ağlara gönderdi. Sağ kanattan Kerem'in kullandığı serbest vuruşta Gaziantep FK savunması topu uzaklaştıramadı. Boşta kalan topu En-Nesyri penaltı noktasına yakın bir yerden düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi.

4'Fenerbahçe, korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kazandı.

1'İlk düdük çaldı ve maça Gaziantep FK başladı.

Gaziantep FK - Fenerbahçe ilk 11'ler

Gaziantep FK: Burak, Perez, Arda, Abena, Kevin Rodrigues, Melih, Camara, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Bayo

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Edson, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri