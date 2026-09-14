Fenerbahçe Gaziantep deplasmanına çıkıyor! Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de 5. hafta heyecanı Gaziantep FK-Fenerbahçe karşılaşmasıyla devam ediyor. “Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman?”, “Fenerbahçe maçı saat kaçta?”, “Gaziantep Fenerbahçe hangi kanalda?” ve “Fenerbahçe maçı canlı nereden izlenir?” gibi sorular araştırılıyor. Güncel fikstüre göre iki takım bugün saat 20.00’de karşı karşıya gelecek. Peki maç nerede oynanacak, hangi kanaldan yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig 5. hafta karşılaşması 14 Eylül 2026 Pazartesi günü oynanacak. Fenerbahçe, ligde kritik deplasmanlardan birine çıkarken Gaziantep FK ise taraftarı önünde puan arayacak.

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK-Fenerbahçe karşılaşmasının başlama saati 20.00 olarak açıklandı. Mücadele Gaziantep’te oynanacak. İki takım da Süper Lig’de haftayı avantajlı kapatabilmek için sahaya 3 puan hedefiyle çıkacak.

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyen futbolseverlerin ilgili platform aboneliğine sahip olması gerekiyor. Maç yayını saat 20.00’de başlayacak.

FENERBAHÇE GAZİANTEP DEPLASMANINA HANGİ DURUMDA ÇIKIYOR?

Sarı-lacivertliler yoğun maç takviminin ardından yeniden Süper Lig’e dönüyor. Fenerbahçe, 10 Eylül’de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Roma ile karşı karşıya geldi ve mücadele 1-1 sona erdi. Teknik direktör İsmail Kartal’ın bu karşılaşmanın ardından görevinden ayrılmasıyla Gaziantep FK maçı takım açısından yeni bir dönemin ilk lig sınavı haline geldi.

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya Gaziantep Stadyumu ev sahipliği yapacak. Gaziantep FK, kendi sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Sarı-lacivertli taraftarların da deplasman tribününde takımlarını desteklemesi bekleniyor.

FENERBAHÇE’NİN BİR SONRAKİ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanının ardından Süper Lig’de yoluna devam edecek. Sarı-lacivertlilerin fikstürü, Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları nedeniyle de yoğun seyrediyor. Teknik direktör değişikliği sonrasında takımın lig ve Avrupa maçlarında nasıl bir performans göstereceği yakından takip edilecek.