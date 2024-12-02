Fenerbahçe - Gaziantep / Canlı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ediyor.

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Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı Fenerbahçe - Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesi ile sürüyor. Lider Galatasaray'ın Eyüpspor ile 1-1 berabere kalması sonrası sarı lacivertli ekip, bu maçtan 3 puan alarak Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirmek istiyor.

Fenerbahçe 1 - 0 Gaziantep

3'GOL! Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ın golüyle maçta 1-0 öne geçti. Rakip yarı alanda baskı ile topu kazanan Fenerbahçe'de En Nesyri, pasını sola Oğuz Aydın'a gönderdi. Oğuz ceza sahası sol çaprazında kaleci Dioudis'i çaresiz bırakan vuruşu yaptı ve takımını öne geçirdi.

1'Kadıköy'de ilk düdük geldi ve maç başladı.

Fenerbahçe - Gaziantep ilk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Samet, Kostic, İsmail, Fred, Oğuz, İrfan Can, Tadic, En Nesyri

Gaziantep: Dioudis, Lungoyi, Arda, Sorescu, Kodro, N'Diaye, Mbakata, Ogün, Viana, Maxim, Okereke

Fenerbahçe hata yapmak istemiyor

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ligin 14. haftasına 29 puanla 2. sırada giriyor. Fenerbahçe ligde oynadığı maçlarda 33 gol atarken kalesinde ise sadece 11 gol gördü. Sarı-lacivertlilerde özellikle son dönemlerde Dusan Tadic’in yükselen performansı dikkat çekti.

Gaziantep ekibi 12. sırada

Gaziantep FK, topladığı 15 puanla 12. sırada yer alıyor. Ligde çıktığı maçlarda maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi rakip fileleri 18 kez sarsarken kalesinde de benzer şekilde 18 gol gördü.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe'nin son idmanında bireysel çalışan ve henüz hazır olmayan Mert Hakan'ın Gaziantep FK maçı kadrosunda olması beklenmiyor.

Sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde de Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyemeyecek.