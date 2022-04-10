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Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'in 32. haftası Fenerbahçe - Galatasaray derbisine sahne oluyor. İç sahada oynadığı son dört karşılaşmada ezeli rakibini yenemeyen sarı-lacivertliler zorlu mücadeleyi kazanarak ligdeki ikincilik iddiasını sürdürmek istiyor. Ligde tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılılar ise taraftarına derbi galibiyeti hediye etmenin peşinde. Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırlıyor. Ülker Stadı'nda 20.30'da başlayacak müsabakayı Atilla Karaoğlan'ın yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Fenerbahçe - Galatasaray

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Kim, Novak, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun

Galatasaray: Muslera; Omar, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Babel, Gomis

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyetle hanesine 56 puan yazdıran Fenerbahçe haftaya 3. sırada girdi. Ligde oynadığı 31 maçın 11'ini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 12'sinden mağlup ayrılan Galatasaray ise 41 puanla 13. basamakta yer aldı.

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