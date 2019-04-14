Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? (İlk 11'ler)

Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın en önemli maçında derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Ev sahibi Fenerbahçe alt sıralardan kurtulmak için ezeli rakibini eli boş göndermek istiyor. Galatasaray ise şampiyonluk yolunda 19 senedir Kadıköy'de yenemediği rakibini yenerek bir ilki yaşamak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Süper Lig'de zirvenin kaderini belirleyecek derbide Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk ediyor. Ali Palabıyık'ın düdük çalacağı nefes kesecek mücadele, saat 19.00'dan itibaren beIN SPORTS ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Başakşehir'in Beşiktaş'a yenilmesiyle zirve yolunda büyük bir fırsat yakalayan Galatasaray, hem puan farkını 3'e indirmek, hem de 20 yıldır kazanamadığı Kadıköy'de şanssızlığını kırmak istiyor. Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve 32 puanla haftaya 13. sırada giren Fenerbahçe ise derbi galibiyetiyle taraftarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de derbi öncesi tek eksik, kırmızı kart cezalısı Mehmet Ekici olacak. Sarı-lacivertlilerde Skrtel, İsmail Köybaşı, Soldado, Eljif Elmas, Dirar, Harun Tekin ve Neustaedter ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray'da ise kart cezalısı olan stoperler Marcao ve Luyindama derbide forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda Onyekuru, Linnes ve Emre Taşdemir derbide sarı kart görmeleri durumunda 29. haftadaki İstikbal Mobilya Kayserispor müsabakasında oynama şansını kaçıracak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY

STAT: Ülker

HAKEM: Ali Palabıyık

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

FENERBAHÇE: Harun, Dirar, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Eljif, Valbuena, Moses, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Semih Kaya, Linnes, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim