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Fenerbahçe Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'in 23. haftası, tarihi bir derbiye daha sahne oluyor. Fenerbahçe, dev maçta ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor. Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada Fenerbahçe, kazanarak şampiyonluğun en güçlü adaylarından olmak istiyor. Galatasaray da Kadıköy'de 20 yıllık galibiyet hasretini sonlandırma peşinde. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Türkiye'nin 2 dev çınarı Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor ve zorlu derbi beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanıyor.

Ersun Yanallı Fenerbahçe taraftarı önünde bir kez daha Galatasaray'ı eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Sarı-lacivertli takımda en önemli eksik sarı kart cezalısı Gustavo... Fatih Terimli Galatasaray ise Kadıköy deplasmanında 20 yıllık galibiyet özlemini dindirmek istiyor. Aslan'da ise Lemina sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe: 1 - 1 :Galatasaray (İkinci yarı oynanıyor)

66' KIRMIZI KART Hakem Halil Umut Meler, oyun alanını ihlal ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'a kırmızı kart gösteriyor ve tribüne gönderiyor.

40' GOOOLL!! Sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Ömer Bayram, ceza sahası içine ortasını yapıyor. Penaltı noktasının hemen önünde bu topa hareketlenen Ryan Donk, kafa vuruşunu yapıyor ve ağlarla buluşturuyor. Galatasaray, Ryan Donk'un golüyle skoru 1-1'e taşıyor.

21' GOOOLL!! Marcao, Vedat Muriqi'yi ceza sahası içinde müdahalesiyle yerde bırakıyor ve penaltıya sebebiyet veriyor. Penaltı atışı için topun başına geçen Max Kruse, topla kaleciyi farklı köşelere gönderiyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Fenerbahçe, Max Kruse'nin penaltı golüyle skoru 1-0'a taşıyor.

Stat: Ülker Stadyumu
Hakem: Halil Umut Meler
Saat: 19:00
Yayın: beIN SPORTS HD 1 & beIN SPORTS HD 2

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Hasan Ali, Ozan, Tolgay, Dirar, Kruse, Tolga, Muriqi

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Ömer, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Falcao

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