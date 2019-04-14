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Fenerbahçe Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın en önemli maçında derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi Fenerbahçe alt sıralardan kurtulmak için ezeli rakibini eli boş göndermek istiyor. Galatasaray ise şampiyonluk yolunda 19 senedir Kadıköy'de yenemediği rakibini yenerek bir ilki yaşamak istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Süper Lig'de zirvenin kaderini belirleyecek derbide Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk ediyor.

Başakşehir'in Beşiktaş'a yenilmesiyle zirve yolunda büyük bir fırsat yakalayan Galatasaray, hem puan farkını 3'e indirmek, hem de 20 yıldır kazanamadığı Kadıköy'de şanssızlığını kırmak istiyor. Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve 32 puanla haftaya 13. sırada giren Fenerbahçe ise derbi galibiyetiyle taraftarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE: 0 - 0 :GALATASARAY

STAT: Ülker
HAKEM: Ali Palabıyık

FENERBAHÇE: Harun, Dirar, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Eljif, Valbuena, Moses, Soldado
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Semih Kaya, Linnes, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Fenerbahçe'de derbi öncesi tek eksik, kırmızı kart cezalısı Mehmet Ekici olacak. Sarı-lacivertlilerde Skrtel, İsmail Köybaşı, Soldado, Eljif Elmas, Dirar, Harun Tekin ve Neustaedter ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray'da ise kart cezalısı olan stoperler Marcao ve Luyindama derbide forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda Onyekuru, Linnes ve Emre Taşdemir derbide sarı kart görmeleri durumunda 29. haftadaki İstikbal Mobilya Kayserispor müsabakasında oynama şansını kaçıracak.

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