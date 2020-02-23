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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Ersun Yanal'a kırmızı kart

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Ersun Yanal, Belhanda ve Deniz Türüç kırmızı kart gördü.

Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray mücadele ederken teknik direktör Ersun Yanal kırmızı kart gördü.

ERSUN YANAL TRİBÜNE GİTTİ

Hakem Halil Umut Meler çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle yoğun itirazlarda bulunan Yanal'ı kırmızı kartla tribüne gönderdi.

Ersun Yanal maçın devamını tribünden takip etti.

BELHANDA'YLA DENİZ DE ATILDI

Daha sonra Belhanda ile Deniz Türüç arasında yaşanan kavga sonrası hakem her iki futbolcuya da kırmızı kart gösterdi.

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