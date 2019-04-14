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Fenerbahçe Galatasaray derbisi canlı saat kaçta hangi kanalda

Fenerbahçe Galatasaray derbisi canlı saat kaçta hangi kanalda

Ligin 28. hafta mücadelesinde ev sahibi Fenerbahçe alt sıralardan kurtulmak için ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlıyor. Galatasaray ise şampiyonluk yolunda 19 senedir Kadıköy'de yenemediği rakibini yenerek bir ilki yaşamak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Saat 19.00'dan itibaren beIN SPORTS ekranlarından futbolseverlerle buluşacak olan Süper Lig'de zirvenin kaderini belirleyecek derbide Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk ediyor. Fenerbahçe'de derbi öncesi tek eksik, kırmızı kart cezalısı Mehmet Ekici olacak. Sarı-lacivertlilerde Skrtel, İsmail Köybaşı, Soldado, Eljif Elmas, Dirar, Harun Tekin ve Neustaedter ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray'da ise kart cezalısı olan stoperler Marcao ve Luyindama derbide forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda Onyekuru, Linnes ve Emre Taşdemir derbide sarı kart görmeleri durumunda 29. haftadaki İstikbal Mobilya Kayserispor müsabakasında oynama şansını kaçıracak.

Başakşehir'in Beşiktaş'a yenilmesiyle zirve yolunda büyük bir fırsat yakalayan Galatasaray, hem puan farkını 3'e indirmek, hem de 20 yıldır kazanamadığı Kadıköy'de şanssızlığını kırmak istiyor. Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve 32 puanla haftaya 13. sırada giren Fenerbahçe ise derbi galibiyetiyle taraftarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE - GALATASARAY

STAT: Ülker
HAKEM: Ali Palabıyık
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS 1

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Semih Kaya (Ahmet Çalık), Linnes, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali (İsmail Köybaşı), Mehmet Topal, Tolgay, Zajc,  Dirar, Moses, Soldado

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