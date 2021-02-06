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Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'de Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin heyecanı yaşanıyor. Zirvenin sahibi Kanarya, dev derbiyi kazanarak en yakın takipçisi Aslan ile puan farkını 6'ya yükseltmek istiyor. Galatasaray ise bu maçı kaybederse şampiyonluk adına büyük yara alacağının farkında. Gözlerin çevrildiği 393'üncü randevunun detayları ve kritik pozisyonları canlı yayınla İnternethaber'de...

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Süper Lig’in 24’üncü haftası Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sahne oluyor. Saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. VAR koltuğunda ise Ali Palabıyık olacak. Teknik direktörler Fatih Terim ve Erol Bulut’un taktik savaşı vereceği mücadele BeIN Sports 1’den naklen yayınlanacak.

Taraflar 393’üncü kez karşı karşıya geliyor. Ezeli rekabette sarı-lacivertlilerin 146‘ya 124’le üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında oynanan son maçlarda beraberlikler ön planda. Son 10 maçın 6'sı beraberlikle sona erdi. Geride kalan 6 karşılaşmada ise sarı-lacivertliler 2, sarı-kırmızılılar 2 kez galip taraf oldu. Son 5 müsabakanın 4'ü eşitlikle tamamlanırken, 1 kez de Galatasaray kazandı.

FENERBAHÇE- GALATASARAY: 0-0 (CANLI SKOR)

Maç başlar başlamaz sizlerle olacağız.

İlk 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Sosa, Ozan, Valencia, Osayi, Mert Hakan, Samatta

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mostafa

Futbol tabiriyle takımın bel kemiği Gustavo, sakatlığı nedeniyle kadroda yok.

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