Fenerbahçe - Galatasaray / CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. İki takımında eşit puanda olduğu mücadele öncesi 3 puan alan takım şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etmek istiyor.

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Süper Lig'in 18. haftası dev bir maça ev sahipliği yapıyor. Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlıyor. 43'er puanla zirve mücadelesini sürdüren iki ekip de galibiyet peşinde. Amansız yarışta rakibine avantaj sağlamak isteyen İsmail Kartal ve Okan Buruk'un öğrencileri şimdiden hırs küpü durumunda.

Fenerbahçe - Galatasaray

Mücadele saat 19:00'da başlayacak

Fenerbahçe - Galatasaray maçı ilk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, İrfan Can, Cengiz, Szymanki, Tadic, Dzeko.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Kerem, Mertens, Icardi.

Arda Kardeşler ilk kez derbi yönetecek

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray bugün saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda karşılaşacak. Bu önemli müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi Cihan Aydın olacak.

Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, bu maçla birlikte kariyerinde ilk kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde düdük çalacak. Kardeşler daha önce 8 Mayıs 2022 tarihinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Dolmabahçe’de oynanan derbiyi yönetti. Bu mücadele 1-1 berabere sona erdi.

Derbi istatistikleri

Galatasaray ile oynadığı son iki Süper Lig karşılaşmasını kaybeden Fenerbahçe, rakibi karşısında lig tarihinde üst üste 3 mağlubiyet yaşamadı. Sarı-lacivertliler, 23 Nisan 2017’de kazandığı lig maçı sonrası 21 Kasım 2021’e kadar 8 lig maçında galibiyet hasreti yaşadı. Bu süreçte oynanan karşılaşmaların 6’sı berabere sonuçlandı. Geçtiğimiz sezon iki müsabakada da sarı-kırmızılılar sahadan 3-0’lık skorlarla galip ayrıldı.

20 yıl sahasında kaybetmedi

Fenerbahçe, Kadıköy’de Galatasaray’a 2000’li yıllarda büyük bir üstünlük kurdu. 22 Aralık 1999’da sahasında 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, daha sonra 20 yılı aşkın süre ezeli rakibine kaybetmedi. Bu süreçte oynanan lig maçlarında 14 galibiyet, 5 beraberlik alan sarı-lacivertliler, 10’unda ise kalesini gole kapatmayı başardı. 23 Şubat 2020’de oynanan lig maçında ise kazanan sarı-kırmızılılar oldu. Müsabakayı 3-1 kazanan Galatasaray, galibiyet hasretine son verdi.

Son 10 maçta Galatasaray üstün

Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray’ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 4 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 2 kez kazandı. 4 mücadele ise berabere sona erdi. Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 14, Fenerbahçe ise 8 gol sevinci yaşadı.

Süper kupada da karşılaşacaklar

Fenerbahçe ile Galatasaray, 6 günde 2 kez karşı karşıya gelecek. İki takım ilk olarak ligde yarın Kadıköy’de karşılaşacak. İkinci karşılaşma ise TFF Süper Kupa’da olacak. Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, 29 Aralık Cuma günü TSİ 20.45’te Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu’nda mücadele edecek.