Fenerbahçe Filip Kostic'i resmen açıkladı İstanbul'a davet edildi

Fenerbahçe, Sırp futbolcu Filip Kostic'i transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a davet ettiğini açıkladı.

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Sarı-lacivertli ekip ,transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Fenerbahçe yönetimi, Kostic ve Juventus ile anlaşma sağladı.

Yıldız oyuncu hakkında resmi açıklama gelirken İstanbul'a doğru yola çıktı.

Kiralık transfer

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Filip Kostic’in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul’a davet edilmiştir." denildi.

İtalyan ekibi Juventus, planlamasında düşünülmeyen oyuncusunu elinden çıkartmak istiyordu.

31 yaşındaki kanat, geçen sezon 33 müsabakada 2 bin 107 dakika süre aldı. Yaptığı 4 asistle takımına katkı sağlamıştı.