Fenerbahçe - Ferencvaros / Canlı anlatım

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Macar ekibi Ferencvaros'u konuk ediyor. Kanarya'da tek hedef bu mücadeleden 3 puanla ayrılmak.

Fenerbahçe 0 - 0 Ferencvaros

24'Marco Asensio uzaklardan kaleyi yokladı. Kaleci Dibusz tek hamlede kontrol etti.

18'Fenerbahçe En Nesyri ile etkili geldi. Faslı forvet topa basıp geri çekerek Asensio ile oynadı. İspanyol orta saha topu tekrar ceza sahasına gönderdi ancak Ferencvaros savunması devreye girdi.

12'Fenerbahçe'de Semedo zaman zaman iç kısma gelip oyun kurulumuna destek oluyor.

5'Talisca, Fenerbahçe ceza sahasında yapılan müdahale sonrası yerde kaldı. Karar faul.

4'Orta alanda kafa topu mücadelesinde En-Nesyri yerde kaldı. Faslı futbolcu faul bekledi ancak hakem oralı olmadı.

3'Fenerbahçe maça etkili başlayan taraf oldu. Sarı-Lacivertliler rakip yarı sahada paslaşarak oyun kuruyor.

1'Hakem Ricardo de Burgos düdüğü çaldı ve müsabakada ilk yarı başladı.

Fenerbahçe - Ferencvaros ilk 11'ler

Fenerbahçe: Ederson, Skriniar, Yiğit Efe, Brown, Semedo, Alvarez, Asensio, Oğuz, Kerem, Talisca, En-Nesyri

Ferencvaros: Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szalai, Makreckis, Kanichowsky, Keita, Zachariassen, Cadu, Yusuf, Varge

