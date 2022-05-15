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Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Sezonun son iç saha maçını kazandığı takdirde Fenerbahçe, ligi ikinci sırada tamamlamayı garantileyecek. Fatih Karagümrük'ün çok zor da olsa Avrupa şansı devam ediyor. Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Ülker Stadı'nda 19.00'da başlayacak mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar Aziz, Ferdi, Gustavo, Zajc, İrfan Can, Osayi, Rossi, Serdar Dursun

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Luckassen, Balkovec, Salih, Biglia, Bistrovic, Levent, Karamoh, Emre, Pesic

Ligde oynadığı son 12 maçta mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, bu süreçte 10 galibiyet, 2 beraberlikle 32 puan topladı ve 3. sıradaki Konyaspor'un 5 puan önünde 69 puanla 2. sırada yer aldı. Son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Fatih Karagümrük ise haftaya 56 puanla 6. sırada girdi.

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