Fenerbahçe - Fatih Karagümrük / Canlı yayın

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü sahasında konuk ediyor.

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İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Alparslan Erdem yönetimindeki Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşıyor. Müsabaka Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Kritik mücadeleyi Arda Kardeşler yönetiyor.

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük

Karşılaşma 19:00'da başlayacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, İsmail, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Fatih Karagümrük: Dituro, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent, Eysseric, Feghouli, Rohden, Can Keleş, Mendes, Güven

Kanarya’da eksikler var

Kadıköy’de, Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak Fenerbahçe’de kart cezası sona eren İsmail Yüksek kadroya girecek. Ancak sakatlıkları sebebiyle Serdar Aziz, Becao, Djiku ve Mert Hakan Yandaş ile kart cezalısı Osayi-Samuel, bu akşamki mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlar arasında daha önce yer alan Fred’in ise son idmanın ilk bölümünde takımla çalıştığı öğrenildi.

Son 3 maçtır galip gelemiyor

Sezona harika bir şekilde başlayan Fenerbahçe, Milli ara öncesi oynadığı son 3 karşılaşmada hızlı bir düşüş yaşadı. Bu sezonki ilk mağlubiyetini sahasında 3-2’lik skorla Süper Lig’deki Trabzonspor karşılaşmasında alan teknik direktör İsmail Kartal’ın ekibi, daha sonra Konferans Ligi’nde Ludogoretst’e deplasmanda 2-0 kaybetti. Kanarya, son olarak ise Adana Demirspor’la rakip sahada golsüz berabere kalmıştı.

Zorlu maraton başlıyor...

Milli aranın ardından ilk sınavına Fatih Karagümrük karşısında çıkacak Fenerbahçe için zorlu maraton başlıyor. Kanarya, bu akşamki maçla birlikte 34 günde 9 resmi maça çıkacak. Kanarya, Karagümrük sınavının ardından önümüzdeki hafta içinde Konferans Ligi’nde, Danimarka’da Nordsjaelland’la kritik bir mücadeleye çıkacak. Sarı-Lacivertliler, ortalama 4 günde bir maça çıkacak.

Rakipler de bugün sahada

Konferans Ligi’ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe’nin yer aldığı H Grubu’ndaki rakipleri de bugün sahaya çıkacak. Kanarya’nın, önümüzdeki Perşembe günü deplasmanda konuk olacağı Nordsjaelland, Danimarka Ligi’nde 16.00’da Aarhus’u ağırlayacak. Bulgaristan Ligi’nde Ludogorets, 16.15’te Slavia Sofya ile evinde karşılaşacak. Slovakya Ligi’nde de Spartak Trnava, 19.30’da Podbrezova’ya konuk olacak.