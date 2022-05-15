Fenerbahçe Fatih Karagümrük CANLI İZLE maçın golleri ve geniş özeti
Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Sezonun son iç saha maçını kazandığı takdirde Fenerbahçe, ligi ikinci sırada tamamlamayı garantileyecek. Fatih Karagümrük'ün çok zor da olsa Avrupa şansı devam ediyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Ülker Stadı'nda 19.00'da başlayacak mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar Aziz, Ferdi, Gustavo, Zajc, İrfan Can, Osayi, Rossi, Serdar Dursun
Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Biglia, Bistrovic, Emre, Borini, Musa, Pesic
Ligde oynadığı son 12 maçta mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, bu süreçte 10 galibiyet, 2 beraberlikle 32 puan topladı ve 3. sıradaki Konyaspor'un 5 puan önünde 69 puanla 2. sırada yer aldı. Son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Fatih Karagümrük ise haftaya 56 puanla 6. sırada girdi.