Fenerbahçe - Fatih Karagümrük / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.

Trendyol Süper Lig 9. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Milli ara sonrası galibiyet alarak lige devam etmek isteyen sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemiyor. 4 galibiyet ve 4 beraberlikle ligde 4. sırada yer alan Domenico Tedesco'nun öğrencileri, Kadıköy'de oynanacak karşılaşmada etkili bir futbol sergilemeyi hedefliyor.

Fenerbahçe 2 - 0 Fatih Karagümrük

45'Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

45'Karşılaşmada ilk yarının sonuna üç dakika ilave edildi.

41'GOL! Anderson Talisca'nın pasıyla sol köşeden ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu topu müsait pozisyondaki Marco Asensio'ya yolladı. Ön direkte Asensio, meşin yuvarlağı rakip takım ağlarına gönderdi.

32'Fenerbahçe bu dakikalarda Fatih Karagümrük yarı sahasında etkili oluyor.

30'Penaltı sonrası konuk takım Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'ye hızlı bir karşılık vermek istiyor. Müsabakanın ilk 30 dakikalık dilimi geride kaldı.

23'GOL! Fenerbahçe'de penaltıyı kullanan Anderson Talisca bu fırsatı gole çevirdi. Fenerbahçe 1-0 önde.

21'Hakem Ali Şansalan pozisyonu seyrettikten sonra penaltı kararı verdi.

21'Hakem Ali Şansalan'a pozisyonu izleme tavsiyesi geldi. Şimdi monitörün başında.

20'Kadıköy'de dakika 20. Şu an Hakem Ali Şansalan VAR odasıyla iletişim halinde.

19'Anderson Talisca'nın pasında içeri sokulan Dorgeles Nene yerde kaldı. Fenerbahçe tarafı penaltı beklerken, hakem 'devam' kararı verdi.

13'Aynı dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşunda sert kafa vuruşunda kaleci Grbic başarılıydı.

12'Kısa süreli gerginliğin ardından hakem Ali Şansalan, Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük yedek kulübelerine sarı kart gösterdi.

6'Faul sonrası kullanılan serbest vuruşta Marco Asensio'nun ortası Fatih Karagümrük savunmasında kaldı.

3'Fenerbahçe'de Dorgeles Nene sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Grbic ayaklarıyla topu çıkardı.

2'Fenerbahçe ilk 30 saniyede etkili oldu. İsmail Yüksek'in başlattığı atakta Asensio sağ kanatta ilerleyen Nene'yle oynadı. Nene'nin içeri açtığı ortada doğrudan auta çıktı.

1'Hakem Ali Şansalan ilk düdüğü çaldı ve müsabaka başladı.

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük ilk 11'ler

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, Talisca

Fatih Karagümrük: Grbic, Roco, Kranevitter, Atakan, Johnson, Fofana, Tiago, Larsson, Balkovec, Serginho, Anıl

KANARYA'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Domenico Tedesco yönetiminde araya Samsunspor beraberliğiyle giren Fenerbahçe, Karagümrük karşısında mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Ligin son sırasında yer alan rakibine karşı hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynanacak maçta iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor.

FENERBAHÇE-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI ARASINDA 17. RANDEVU

Fatih Karagümrük, 1 sezonluk 1. Lig macerasının ardından tekrar Süper Lig'de mücadele ederken, Fenerbahçe ile bugüne kadar ligde 16 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 11 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 1 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Ayrıca Fenerbahçe, rakibine 66 yıldır mağlup olmuyor. Rekabette Fenerbahçe 28, Karagümrük ise 18 kez gol sevinci yaşadı.

MILAN SKRINIAR CEZALI

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Milan Skriniar, kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Slovak stoper bu sezon Trabzonspor, Alanyaspor, Antalyaspor ve Samsunspor maçlarında gördüğü sarı kartların ardından cezalı duruma düştü. Skriniar, bu sezon sarı-lacivertlilerin oynadığı tüm resmi maçlarda ilk 11 başlarken hepsinde 90 dakika mücadele etti. Fenerbahçe, bu sezon ilk kez savunmadaki önemli isminden yoksun sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE'DEN KARAGÜMRÜK'E ÜSTÜNLÜK

Fatih Karagümrük'ün 36 yıl sonra yeniden Süper Lig'de yer aldığı 2020-2024 yılları arasında iki ekip 8 maç yaparken, Fenerbahçe söz konusu maçlarda 6 galibiyet aldı. 2 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertliler, son 4 maçta rakibine puan şansı tanımadı.

SARI-LACİVERTLİLERDE 6 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde cezalı oyuncunun yanı sıra, kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun bu maçta forma giyemeyecek. Kaleciler Ederson ve İrfan Can Eğribayat'ın sakatlıkları devam ederken, kalede yeniden Tarık Çetin'in görev alması bekleniyor. Bireysel çalışmalarına başlayan Jhon Duran'ın da maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.