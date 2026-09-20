Fenerbahçe, Eyüpspor'a gol yağdırdı: 8-0

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, rakibini 8-0 gibi ezici bir skorla mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe, ilk yarısını 5-0 önde tamamladığı ve maçı 8-0 kazandı. Eyüpspor karşısında Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Vedat Muriqi (4), Mason Greenwood (2), İrfan Can Kahveci ve Matteo Guendouzi kaydetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 10'a yükseltirken Eyüpspor 3 puanda kaldı. Milli ara dönüşünde Fenerbahçe ligde Rizespor'a konuk olacak. Eyüpspor ise Göztepe'yi konuk edecek.

FENERBAHÇE'DEN TARİHİ GALİBİYET

Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında aldığı galibiyetle tarihi bir skor elde etti.

Sarı-lacivertliller 1994'den sonra ilk kez Süper Lig'de bir maçta 8 gol attı. Fenerbahçe bu maç öncesinde son olarak 1994'te Kayserispor'u 8 golle mağlup etmişti. Fenerbahçe ayrıca bir maçı 4. kez 8 golle kazandı.