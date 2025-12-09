BIST 11.201
Fenerbahçe eski başkan adayından Muhammed Salah'a 'gel' çağrısı

iverpool'dan ayrılması beklenen Mohamed Salah için Fenerbahçe'nin eski yöneticisi ve başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp'in açıklamaları sarı lacivertli taraftarlar arasında heyecan uyandırdı.

İngiltere Premier Lig devi Liverpool'da Mohamed Salah krizi baş gösterdi.

Teknik direktör Arne Slot'un 3-3 biten Leeds United maçında yedek kulübesinde beklettiği ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Inter maçının kadrosuna dahil etmediği Mısırlı yıldız, Hollandalı çalıştırı ile kulübe ateş püskürmüştü.

“İNANAMIYORUM, BU KULÜPTE BİRİ BENİ İSTEMİYOR”

Deneyimli futbolcu, "İnanamıyorum, çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Bu kulüp için çok şey yaptım, bunu yıllar içinde, özellikle de geçen sezon herkes gördü. Yedek kulübesinde oturmamın nedenini bilmiyorum. Sanki kulüp beni otobüsün altına atmış gibi hissediyorum. Daha önce defalarca söyledim, Arne Slot ile aram iyiydi, bir anda ilişkimiz bozuldu, nedenini bilmiyorum. Bana öyle geliyor ki biri beni kulüpte istemiyor. Kulüp bana yaz boyunca birçok vaatte bulundu ancak şu ana kadar hiçbiri yerine getirilmedi!" ifadelerini kullanarak Liverpool günlerinin sonuna geldiğinin işaretini vermişti.

ESKİ BAŞKAN ADAYI FİTİLİ ATEŞLEDİ: “FENERBAHÇE'YE GEL”

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi ve başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Salah için "Fenerbahçe'ye gel" çağrısında bulundu.

 Kutlualp'in paylaşımında "Mohamed Salah, Fenerbahçe'ye gel! Futbolun gerçek tutkusunu yaşa ve burada seni bekleyen aşkı hisset." ifadeleri yer aldı.

SALAH'IN LIVERPOOL PERFORMANSI

Liverpool kariyerinde 420 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu; 250 gol, 116 asistlik bir performans sergiledi. Salah aynı zamanda Liverpool ile 1 Şampiyonlar Ligi, 2 Premier Lig ve 1 UEFA Süper Kupa şampiyonluğu da yaşadı.

