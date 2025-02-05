Fenerbahçe - Erzurumspor / Canlı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe ile Erzurumspor karşı karşıya geliyor.

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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta heyecanı Fenerbahçe - Erzurumspor maçı ile devam ediyor. Süper Lig'de Galatasaray'ın 6 puanı gerisinde 2. sırada bulunan Sarı lacivertliler, Türkiye Kupası'nda da iyi gidişatı sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe 1 - 0 Erzurumspor

33'GOL! Fenerbahçe, Talisca'nın golüyle maçta öne geçti. Savunma arkasına atılan topu önüne iyi alan Brezilyalı yıldız, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda düzgün bir plase ile skoru 1-0'a getirdi.

30'Fenerbahçe'de Talisca, ceza sahasında Gökhan'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı ama oyun devam etti.

26'Fenerbahçe, bu dakikalarda rakip yarı alanda baskısını artırıyor.

Pozisyon22'PENALTI İTİRAZLARI! Cenk'in pası ile hızla ceza sahasına giren Cengiz Ünder, sağ çaprazdan şutunu çekti. Top yandan dışarı gitti. Fenerbahçeli oyuncular bu pozisyonda Cengiz'in arkadan itildiğini ve kararın penaltı olması gerektiğini hakeme iletiyor.

19'Mert Hakan'ın pası ile sol çaprazda topla buluşan Talisca, ceza sahasına girmeden şutunu çekti. Kaleci Göktuğ kurtardı, dönen topu savunma uzaklaştırdı.

16'Erzurumspor'da Mustafa Yumlu sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyecek gibi görünüyor.

8'Sağ çağrazda topla buluşan Mert Hakan Yandaş ortasını uzak direğe doğru gönderdi ancak bu topa takım arkadaşı Cenk Tosun yetişemedi.

4'Fenerbahçe, kendi yarı sahasında yaptığı hazırlık paslarıyla rakip yarı sahada boşluk arıyor.

1'Kadıköy'de ilk düdük geldi ve mücadele başladı.

Fenerbahçe - Erzurumspor ilk 11'ler

Fenerbahçe: Ertuğrul, Çağlar, Djiku, Skriniar, Levent, İsmail, Amrabat, Mert Hakan, Cengiz, Talisca, Cenk

Erzurum FK: Göktuğ, Kırtay, Mustafa Yumlu, Orhan, Celal, Özgür, Azubuike, Salih, Mamba, Eren Tozlu, Sylla

İKİ TAKIM ARASINDA 5. RANDEVU

Ziraat Türkiye Kupası maçında karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ile Erzurumspor 5. defa rakip olmaya hazırlanıyor. Türkiye Kupası'nda ilk defa rakip olacak dahımlar, Erzurum'un Süper Lig'de olduğu 2018-19 ve 2020- 21 sezonlarında 4 kez karşılaştı. Bu maçlardan 3'ünü Fenerbahçe kazanırken, 1'inde ise iki takım puanları paylaştı.

EN-NESYRI DURDURULAMIYOR

Yaz transfer döneminde Sevilla'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Youssef En-Nesyri son haftalarda gösterdiği performansla taraftarın gönlüne taht kurmayı başardı. Son 7 lig maçında 10 gol atmayı başaran Faslı futbolcu, 1 de gol pası verdi. Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta maçında Kasımpaşa filelerini de havalandırmayı başaran 27 yaşındaki golcü oyuncu, Fenerbahçe formasıyla oynadığı 30 karşılaşmada 18 gol, 5 asist yaptı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe - Erzurumspor maçının hakemi Adnan Deniz Kayatepe oldu. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Samet Özkul yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Mehmet Ali Özer üstlenecek.