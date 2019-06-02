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Fenerbahçe Eljif Elmas için Atletico Madrid'le el sıkıştı

Fenerbahçe Eljif Elmas için Atletico Madrid'le el sıkıştı

Fenerbahçe, Eljif Elmas için Atletico Madrid ile el sıkıştı. İspanyol devi, 19 yaşındaki futbolcu için tam 14 milyon Euro (91.5 milyon TL) ödeyecek.

Fenerbahçeli Eljif Elmas, yuvadan uçuyor. Manchester City, Tottenham, Napoli ve son olarak İnter’in ciddi şekilde ilgilendiği 19 yaşındaki Makedon yıldız Eljif Elmas için İspanyollar elini çabuk tuttu.

Atletico Madrid, teklifini son olarak 14 milyon Euro’ya yükseltirken, tarafların bu rakam üzerinde el sıkıştığı belirtildi. Bayramdan sonra yani Haziran ayının ikinci haftasında Atletico Madrid’in yöneticileri İstanbul’a gelecek.

Başkan Ali Koç ile masaya oturacak İspanyollar, bir sürpriz yaşanmaması halinde transferi noktalayacaklar.

Fenerbahçe 77 katı para kazanacak
Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde 180 bin Euro yetiştirme bedeliyle 2017’de kadroya katılan Eljif’ten, Fenerbahçe tam 77 katı (14 milyon Euro) gelir elde etmiş olacak. Bu da Türk Lirası olarak 91.5 milyona denk geliyor.

29 maçta 4 gol
Bu sezon Süper Lig’de 29 maça çıkıp 4 gollük katkı sağlayan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, kadroya katılacak yeni isimler için de yönetimin elini fazlasıyla güçlendirecek.

Her konuda anlaşmaya varıldı
Eljif, Simeone’nin çalıştırdığı Atletico Madrid ile her konuda anlaşmaya vardı. 19 yaşındaki Makedon yıldız artık kulüplerin işi resmiyete dökmesini bekliyor.

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