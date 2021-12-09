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Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı (CANLI)

Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada bitirerek Konferans Ligi'ne gitmesi kesinleşen Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor.

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Avrupa Ligi'ndeki son maçını oynayacak olan Fenerbahçe, prestij maçında Alman ekibi Eintracht Frankurt'u ağırlayacak.

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçı 9 Aralık 2021 saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt, Avrupa kupalarında 3. kez karşı karşıya gelecek.

İLK 11'LER
Fenerbahçe: Berke Özer, Serdar Aziz, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Nazım Sangare, Zajc, Sosa, Novak, İrfan Can Kahveci, Pelkas, Berisha

Frankurt: Trapp, Chandler, Tuta, Ndicka, Jakic, Hasebe, Sow, Kamada, Kostic, Hauge, Borre

Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

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