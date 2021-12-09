Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı (CANLI)
UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada bitirerek Konferans Ligi'ne gitmesi kesinleşen Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor.Abone ol
Avrupa Ligi'ndeki son maçını oynayacak olan Fenerbahçe, prestij maçında Alman ekibi Eintracht Frankurt'u ağırlayacak.
Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçı 9 Aralık 2021 saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen platformundan canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt, Avrupa kupalarında 3. kez karşı karşıya gelecek.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Berke Özer, Serdar Aziz, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Nazım Sangare, Zajc, Sosa, Novak, İrfan Can Kahveci, Pelkas, Berisha
Frankurt: Trapp, Chandler, Tuta, Ndicka, Jakic, Hasebe, Sow, Kamada, Kostic, Hauge, Borre
Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.