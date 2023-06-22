Fenerbahçe Edin Dzeko transferini resmen açıkladı! İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe Kulübü, transferi gündemde olan golcü oyuncu Edin Dzeko'nun İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Abone ol

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelecektir." ifadeleri kullanıldı.

Son olarak İtalya'nın Inter takımında forma giyen 37 yaşındaki Bosna Hersekli santrforun, ismi transferde bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu.

Edin Dzeko geçen sezon Inter formasıyla 52 maça çıktı. Deneyimli santrfor bu karşılaşmalarda 14 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

Senelik 4.5 milyon euro kazanacağı söyleniyor

Edin Dzeko ile 2 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Fenerbahçe, Bosna Hersekli yıldıza senelik 4.5 milyon euro maaş verecek. Dzeko, Ryan Kent'in ardından sarı-lacivertlilerin 2. transferi oldu.