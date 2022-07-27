Fenerbahçe Dinamo Kiev (CANLI YAYIN)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe rövanş maçında Dinamo Kiev'i sahasında konuk ediyor. Maça saatler kala futbolseverler Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte zorlu mücadele öncesi derlediğimiz bilgiler haberimizde...

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FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI CANLI ANLATIM

FENERBAHÇE 0-0 DİNAMO KİEV

Maçın ilk düdüğü ile birlikte olacağız...

Fenerbahçe - Dinamo Kiev muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Tisserand, Szalai, Ferdi, İsmail Yüksek, Arao, Lincoln, Rossi, İrfan Can (Bruma), Valencia (Serdar Dursun)

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Popov, Zabarnyi, Dubinchak, Tsyhankov, Harmash, Shaparenko, Verbic, Buyalskyi, Besedin

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak zorlu karşılaşmanın canlı skor takibi ile tüm detayları haberimizde olacak.

Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Fenerbahçe, karşılaşmadan galip ayrılması durumunda adını Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna yazdıracak. Her türlü beraberlikte ise karşılaşma uzayacak. 15’er dakikalık iki uzatma devresinde de eşitlik bozulmazsa turu geçecek takımı penaltı atışları belirleyecek.

Fenerbahçe turu geçerse rakibi Sturm Graz

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 33. kez eleme maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda 12 galibiyet alan Kanarya, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde etti. Son yıllarda bu organizasyonda eleme turunda aldığı sonuçlar nedeniyle grup aşamasına kalamayan Fenerbahçe, bu şanssızlığını kırmak istiyor. Sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev’i elemesi halinde 3. Eleme Turu’nda Avustura ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak.

Stat kapıları erken açılacak

Devler Ligi 2. ön eleme rövanş karşılaşmasında Dinamo Kiev'i konuk edecek Fenerbahçe'ye, taraftarlar büyük destek verecek. Kadıköy'de tribünlerin tamamının dolu olması beklenirken, Sarı-Lacivertli kulüpten de futbolseverlere bir uyarı geldi. Stadın giriş kapılarının, yoğunluk oluşmaması adına 16.00 itibarıyla açılacağı ifade edildi.

Willian Arao: Sabırsızlıkla bekliyorum

Dinamo Kiev karşılaşmasında ilk kez Fenerbahçe formasını giyen Willian Arao, Kadıköy'de taraftarların huzuruna çıkmak için geri sayıma geçti. Polonya'dan avantajlı bir skorla döndüklerini belirten Arao, "Herkes bana Fenerbahçe taraftarının tutkusundan ve takımına verdikleri destekten bahsediyor. Polonya'da bu heyecanın bir kısmını yaşadım. Şimdi kendi sahamızda bunu her anlamda hissetmek için, bir an önce sahaya çıkmak için sabırsızlıkla bekliyorum" yorumunu yaptı.

Avrupa Kupaları'ndaki 242. mücadele

Dinamo Kiev ile daha önce biri hazırlık maçı olmak üzere 6 kez karşılaşan Fenerbahçe, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken; 4 gol atıp, 7 gol yedi. Sarı Lacivertliler, Dinamo Kiev karşılaşmasıyla birlikte Avrupa Kupaları'ndaki 242. mücadelesine çıkacak. Geride kalan 241 maçta 87 galibiyet, 52 beraberlik, 102 mağlubiyet alan temsilcimiz, 301 gol atıp, 354 gol yedi. Şampiyonlar Ligi elemelerinde 34. maçını oynayacak Fenerbahçe, 33 karşılaşmada 12 galibiyet, 11 beraberlik, 10 yenilgi yaşarken; rakip fileleri 47 kez havalandırıp, kalesinde 37 gol gördü.

Fenerbahçe'nin 24 kişilik Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu:

Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Bright Osayi-Samuel, Filip Novak, Burak Kapacak, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, Miha Zajc, Lincoln Henrique, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Diego Rossi, Emre Mor, Bruma, Muhammed Gümüşkaya, Enner Valencia, Serdar Dursun, Joshua King.

Yeni transferler görücüye çıkacak

Bu sezon kadroya dahil olan ve Avrupa listesinde yer alan Lincoln, Willian Arao, Emre Mor, Joshua King ve Bruma; Teknik Direktör Jorge Jesus’un süre vermesi halinde ilk kez Ülker Stadyumu’nda bir resmi maçta forma giyecek.