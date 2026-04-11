Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Kayserispor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 4-0 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada N'Golo Kante, 60 ve 87. dakikalarda Anderson Talisca ile 62. dakikada Dorgeles Nene kaydetti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 65'e yükseltirken Kayserispor, 23 puanda kaldı. İkinci sıradaki sarı-lacivertliler maç fazlasıyla lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını ikiye düşürdü.
Gelecek hafta Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Kayserispor da deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.