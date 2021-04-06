Fenerbahçe-Denizlispor maçı sonrası olay sözler: Emre Belözoğlu’na yakışmadı ilk maçında havlu atacaktı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk resmi maçını kazandı. Böylece Kadıköy'deki 4 maçlık galibiyet hasreti sona erdi. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Denizlispor galibiyetini yorumladı.
Süper Lig'in 32. haftasında evinde Denizlispor ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 1-0'lık sonuçla galip ayrıldı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 64. dakikada Samatta attı. Sarı lacivertliler, Beşiktaş ve Galatasaray'ın yenildiği haftada fırsatı iyi değerlendirmiş oldu.
Güntekin Onay (Hürriyet) Akıcılıktan uzak, durağan geçen maçta Fenerbahçe, sezon başından bu yana kronikleşmiş ‘akan oyunda pozisyon üretememe’ problemiyle bir kez daha yüzleşti. Nitekim üstünlük sayısını getiren golü de bir köşe vuruşu sonrasında buldu. Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerine büyük bir şansla başladı. Daha sahaya çıkmadan hem Galatasaray hem de Beşiktaş rakiplerine mağlup oldu, üstüne de ligin en zayıf takımıyla karşılaşıp yepyeni bir sayfa açma fırsatı yakaladı. Fenerbahçe’den birkaç gün içersinde radikal değişiklikler ve çok farklı bir oyun beklemek haksızlık olur. Dün iyi futbol oynamadan alınan 3 puan rakiplerinin kaybettiği haftada son derece değerli. Ancak Yeni Malatya ve Başakşehir maçlarında bu futbol kazanmak için yetmez. Emre Belözoğlu, mutlak surette topun hızını ve ofansif aksiyonları artıracak formüller bulmak zorunda.
Deniz Çoban (Fanatik) 84. dakikada İrfan Can’ın golü VAR müdahalesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Top Slazai’den sektiğinde Samatta ofsayt pozisyonundaydı. Kaleci ters köşeye yatmıştı, topu görüyordu, Samatta hareketsizdi, kaleciyi etkilemiyordu ancak top Samatta’nın şortuna dokunarak kaleye girmişti. Dolayısıyla bu gol Samatta kaleciyi etkilediği için değil, topa temas ettiği için iptal edildi. Kaleciyi etkilediği için iptal edilecek olsa, hakemin saha kenarına gelerek pozisyonu bizzat izleyerek karar vermesi gerekirdi. "Topun şorta dokunması yeterli mi?" diye düşünenler olabilir. Topun oyuncunun ekipmanlarına dokunması da oyuncuya dokunması anlamına gelir. Top oyuncunun kramponunun vidasına dokunduğunda oyuncuya temas etti kabul ediyorsak, şorta dokunmasını da öyle kabul etmeliyiz.
Bülent Timurlenk (Sabah) Devre ortasında Emre Belözoğlu'nun takıma neler söylediğini tahmin etmek zor değil. Tahminen şu cümleyi kullandı: Hızlı oynayın, topun yönünü değiştirin, ikinci toplara baskı yapın ve dikine oynarken risk alın... Fenerbahçe öyle de başladı. Oyunda bir korner ya da serbest vuruştan gelecek gol kokusu vardı. Öyle de oldu... Kornerden gelen ortada Samatta'nın kafası ile Fenerbahçe geç de olsa gole kavuştu. Denizlispor'da Sagal ve Rodallega dışındaki oyuncular mücadele etmekten başka bir özellikleri olmayan, takımı 11'e tamamlayan futbolculardı. Emre Belözoğlu'nun elinde sihirli değnek yok. Bol ara haftanın olduğu ligde taktik çalışacak boş gün de yok. Fenerbahçe seri galibiyetler almak zorunda. Bir yerden başlamak gerekiyordu. Dün o gündü. Şimdi Malatya deplasmanı ve dönüşte içerideki Gaziantep maçından 6 puan alırlarsa evlerinde derbi kaybettikleri Galatasaray'ın 4 puan önüne geçecekler. Şampiyonluk derseniz; 2 olmadan 1 olunmuyor.