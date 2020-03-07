Fenerbahçe Denizlispor maçı (CANLI YAYIN)

Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe Süper Lig'de 25. hafta maçında Denizlispor'u konuk edecek.

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. Ligde oldukça kötü bir dönem geçiren ve son 5 maçta galibiyet alamayan Fenerbahçe, haftaya 39 puanla 7. sırada giriyor. Ersun Yanal ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Yukatel Denizlispor karşısına teknik direktörsüz çıkacak. Takımın başında Emre Belözoğlu olacak. Sarı-Lacivertli takım rakibini yenerek sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

FENERBAHÇE 0-0 DENİZLİSPOR (CANLI ANLATIM)

İşte iki takımın 11'leri:

Fenerbahçe:

Altay, Isla, Serdar, Luiz Gustavo, Hasan Ali, Tolgay, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Vedat Muriç

Denizlispor:

Adam, Zeki, Mustafa, Oğuz, Olcay, Murawski, Aissati, Recep Niyaz, Barrow, Rodallega, Oscar

Fenerbahçe’de 3 eksik

Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Garry Rodrigues ve Sadık Çiftpınar ile Simon Falette, Yukatel Denizlispor karşısında forma giyemeyecek. Fenerbahçe’de bir süredir sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu’nun durumu ise maç saatinde belli olacak. Sakatlığını atlatan fakat maç eksikliği bulunan tecrübeli futbolcunun durumu belirsizliğini koruyor. Bu isimlerin yanı sıra Serdar Aziz, Ozan Tufan, Vedat Muric ve Altay Bayındır sarı kart görmeleri durumunda 26. haftadaki İttifak Holding Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

Hasan Ali, Serdar ve Dirar, Denizlispor maçında oynayabilecek

Fenerbahçe’de Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz ve Dirar, forma giyememişti. Ligdeki Antalyaspor maçında hafif sakatlıklar yaşayan Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz ve Dirar, Yukatel Denizlispor karşısında forma giyebilecek.