Fenerbahçe Daniel Sturridge'nin menajeriyle masaya oturdu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile sözleşmesi sona erdikten sonra henüz bir kulüple anlaşmayan Daniel Sturridge için Fenerbahçe, oyuncunun menajeriyle masaya oturdu. Sportif direktör Comolli’nin, bizzat transfer görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.