Fenerbahçe Daniel Sturridge'nin menajeriyle masaya oturdu
Fenerbahçe, İngiliz golcü Daniel Sturridge için oyuncunun menajeriyle masaya oturdu. Sportif direktör Comolli, bizzat transfer görüşmelerini sürdürüyor.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile sözleşmesi sona erdikten sonra henüz bir kulüple anlaşmayan Daniel Sturridge için Fenerbahçe, oyuncunun menajeriyle masaya oturdu. Sportif direktör Comolli’nin, bizzat transfer görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.
Teknik direktör Abdullah Avcı’nın talebi doğrultusunda santrfora takviye yapmak için çalışan Beşiktaş yönetimi, Christian Benteke'yi gündemine aldı.
Uzun süredir Kolarov için yaptığı görüşmeleri sonuçlandıramayan Fenerbahçe, Manchester United'ın kadroda düşünmediği Marcos Rojo'ya yöneldi.
Burak Yılmaz’ın sakatlığının ardından hücum hattını dünyaca ünlü bir isimle doldurmak isteyen Siyah-Beyazlılar, 2016-17 sezonunda attığı 12 golle takıma lig şampiyonluğunu getiren Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar'ı, 1 numaralı hedef olarak belirledi.