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Fenerbahçe-Çaykur Rizespor Süper Lig maçı (İLK 11'LER)

Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

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Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Ligde oynadığı son 7 maçın 6'sını kazanan, 1'inde ise berabere kalan sarı-lacivertliler, sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, haftaya 42 puanla 2. sırada giriyor.

İşte ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Gustavo, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta.

Rizespor'un ilk 11'i henüz açıklanmadı.

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