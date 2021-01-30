Fenerbahçe-Çaykur Rizespor Süper Lig maçı (İLK 11'LER)

Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.Abone ol
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Ligde oynadığı son 7 maçın 6'sını kazanan, 1'inde ise berabere kalan sarı-lacivertliler, sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, haftaya 42 puanla 2. sırada giriyor.
İşte ilk 11'ler:
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Gustavo, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta.
Rizespor'un ilk 11'i henüz açıklanmadı.