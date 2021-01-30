Fenerbahçe-Çaykur Rizespor Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Sahasında son 4 maçı kazanan Kanarya, bu maçta da galip gelirse maç fazlasıyla lider... Ligin ortalarında bulunan Rizespor ise, zorlu maçtan puan veya puanlar çıkarmak istiyor. Karşılaşmanın kritik pozisyonları ve önemli anları canlı yayınla İnternerhaber'de...

Abone ol

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

Ligde oynadığı son 7 maçın 6'sını kazanan, 1'inde ise berabere kalan sarı-lacivertliler, sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, haftaya 42 puanla 2. sırada giriyor.

Rizespor ise oynadığı 20 maçta 6 galibiyet alırken 7'şer kez de beraberlik ve yenilgiyle puan tablosunda 12'nci sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE- ÇAYKUR RİZESPOR: 1-0 (CANLI SKOR)

İkinci yarıda sizlerleyiz.

45+1 GOOOOL! Ne yaptın Valencia... İlk yarının son anlarında Kanarya Yaklaşık 25 metreden frikik kazandı. Topun başına geçen Valencia, ayak içiyle falsolu bir vuruş çıkardı. Önce direk sonra kaleci Gökhan'a çarpan top ağlarla buluştu.

35- Çaykur Rizespor etkili geldi. Sağ kanattan kale önüne yapılan ortada Samudio topa dokunamadı

34- Fenerbahçe gole yaklaştı! Samattan'nın ceza yayından şutunda savunmadan seken top kale önünde Pelkas'ın önüne düştü. Pelkas'ın şutunda top üstten dışarı gitti.

30- Fenerbahçe Rize'nin kilidini açmaya çalışıyor. Sağ kanattan Ozan'ın yüksek ortasında kaleci Gökhan topu tek hamlede kontrol etti.

25- Sol kanattan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Caner'in ortasında Samatta'nın kafa vuruşunda top kaleci Gökhan'da kaldı.

20- Maçta orta alanlar çok hızlı geçiliyor ancak henüz gol gelmedi. Bu dakikada Marius Sumudica, hakeme itirazı sonrası sarı kart gördü. Sumudica, Süper Lig'in en çok kart gören teknik adamı olarak biliniyor...

7- Fenerbahçe üst üste iki köşe vuruşu kazandı. İlk vuruşta kaleci Gökhan başarılı hamlede bulunurken ikincisinde Szalai'nin kafa vuruşu dışarı gidiyor.

5- Savunma arkasına atılan taç atışında top Samatta'ya gelmeden Meriah araya giriyor.

1- Maç başladı. Karşılaşma Fenerbahçe'nin hazırlık paslarıyla sürüyor.

İşte ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Gustavo, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta.

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Donsah, Djokovic, Boldrin, Michalak, Samudio