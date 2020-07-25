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Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı (CANLI İZLE)

Süper Lig'de 7. sırada bulunan ve sezonu hayal kırıklılığıyla kapatmaya hazırlanan Fenerbahçe son maçta düşme potasında yer alan Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 34. ve son haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısına 7 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde 3 oyuncu sakatlığı, 4 oyuncu ise kart cezaları sebebiyle forma giyemeyecek. Fenerbahçe sezonu galibiyet ile kapatmak istiyor.

Fenerbahçe 0-0 Çaykur Rizespor (CANLI)

Fenerbahçe'nin ilk 11'i:

Harun, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Emre, Rodrigues, Ferdi, Ömer Faruk, Allahyar

Çaykur Rizespor ilk 11'i: 

Gökhan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Garmash, Oğuz Kağan, Abdullah, Boldrin, Tunay, Skoda

Fenerbahçe’de 7 eksik

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısına 7 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde 3 oyuncu sakatlığı, 4 oyuncu ise kart cezaları sebebiyle forma giyemeyecek. Fenerbahçe’de sakatlıkları devam eden Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Mevlüt Erdinç, maçta görev yapamayacak. Kart cezalıları Tolga Ciğerci, Vedat Muric, Deniz Türüç ve Jailson da Çaykur Rizespor karşısında takımını yalnız bırakacak. Fenerbahçe’de sakatlığı dolayısıyla Beşiktaş derbisinde forma giyemeyen Luiz Gustavo ise koşulara başladı. Brezilyalı futbolcunun durumu, bu akşam yapılacak son antrenmanda teknik heyetin kararı doğrultusunda belli olacak.

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