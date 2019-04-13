Fenerbahçe Can Bartu'yu uğurluyor

Fenerbahçe'nin efsane ismi, Can Bartu, Ülker Stadı'nda yapılan törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.

Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Can Bartu (83) hayatını kaybetti. Fenerbahçe Kulübü de Can Bartu için bugün saat 10.30'da statta tüm taraftarlara ve halka açık bir tören düzenliyor.

Can Bartu'nun cenaze namazı yarın öğle vakti Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak. Namazın ardından Can Bartu'nun cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Maçlarda saygı duruşunda bulunulacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu hafta profesyonel liglerde oynanacak bütün maçlar öncesi, Can Bartu için saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı. 12-15 Nisan'da oynanacak olan bütün Profesyonel Lig müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak.