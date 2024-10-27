Fenerbahçe - Bodrum FK / Canlı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Bodrum Futbol Kulübün'ü ağırlıyor.

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Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 10. hafta müsabakasında müsabakasında Fenerbahçe ile Bodrumspor karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe 2 - 0 Bodrum FK

76'Szymanski'nin ceza sahası dışından vuruşu savunmadan döndü.

67'Maximin, bu kez cepheden çok süratli gitti ancak çok etkisiz bir vuruş yaptı.

60'Topla oynama oranlarında Fenerbahçe'nin yüzde 72 ile üstünlüğü bulunuyor.

55'GOL! Fenerbahçe, Edin Dzeko ile farkı 2'ye çıkardı.

53'Sağ kanattan Osayi'nin içeri çevirdiği top savunmadan sekerek Kostic'in önüne düştü ancak Kostic'in vuruşu üstten auta gitti.

52'Fenerbahçe, ikinci yarıda kendi sağ kanadını çok etkili kullanıyor.

46'Dzeko'nun topuk pasıyla İrfan Can sol çaprazdan pozisyona girdi. İrfan Can'ın vuruşu savunmadan döndü.

46'Mücadelenin ikinci yarısına Fenerbahçe başladı.

45'Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

42'İrfan Can Kahveci'nin savunma arkasına attığı muhteşem pasa hareketlenen Osayi Samuel, sağ çaprazdan karşı karşıya kaldı. Samuel, sol ayağıyla uzak direğe plase bir vuruş düşündü ancak top auta gitti.

38'Sağ taraftan ceza sahasına giren Osayi Samuel, rakibinden sıyrılıp yakın direğe vuruşunu yaptı. Kaleci Sousa, topu kornere tokatladı.

33'Osayi ve kaleci Diogo Sousa çarpıştı, iki takımda kendi lehine faul bekledi.

28'Maximin, sol çizgi üstüne muhteşem bir çalım attı ve topu İsmail Yüksek'e çıkardı. İsmail Yüksek'in vuruşu üstten auta gitti.

19'MUHTEŞEM VOLE! Sol kanattan Maximin, çalımlarla rakiplerini geçti ve ortasını açtı. Arka direkte İrfan Can Kahveci, muhteşem bir vole vuruşu yaptı. Kaleci Sousa, topu güçlükle çıkardı.

15'GOL! En-Nesyri, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. İrfan Can'ın ortasında kaleci Diogo Sousa topu sektirdi. Seken topu takip eden Youssef En-Nesyri kafayla golü buldu.

11'Sol kanattan Maximin'in pasıyla ceza sahasına giren İsmail Yüksek, pasını Dzeko'ya aktardı. Dzeko'nun tek vuruşunda savunmaya çarpan top yavaşladı ve kaleci Sousa topu kornere attı.

10'Kostic'in sol taraftan arka direğe açtığı ortayı Cenk, Maximin'den önce hamle yaparak kornere attı.

'Bodrum FK'da Puscas'ın çektiği şut Fenerbahçe savunmasından geri döndü.

1'Mücadele başladı.

Fenerbahçe - Bodrum FK ilk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Kostic, İsmail, Amrabat, İrfan Can, Maximin, En Nesyri, Dzeko

Bodrumspor: Diogo Sousa, Celutska, Ajeti, Ali, Cenk, Ahmet, Samet, Musah, Sulejmanov, Dimitrov, Puscas

Mehmet Türkmen düdük çalıyor

Karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Anıl Usta yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak.

Fenerbahçe zirveden 8 puan geride

Geçen hafta deplasmandaki Samsunspor maçından 2-2 berabere ayrılarak zirvenin 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.



Ligde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 17 puan toplayan Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 4. sırada başladı.