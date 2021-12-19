Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK'ye 3-2 mağlup olan Kanarya, rakibini yenerek ligin ilk yarısında kalan bölüm öncesinde moral depolamak istiyor. Kartal ise Sergen Yalçın'ın istifasının ardından teknik direktör arayışları sırasında göreve getirilen 19 Yaş Altı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli yönetiminde ikinci maçına çıkıyor. Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Ülker Stadı'nda 19.00'da başlayacak derbiyi Fırat Aydınus yönetecek ve müsabaka beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler haftaya 27 puan ve averajla lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde 5. sırada girdi. Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan kaleci Altay Bayındır ile hafta içi yapılan antrenmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu mücadelede forma giyemeyecek.

Ligde 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle 24 puan toplayan siyah-beyazlılar 7. sırada haftaya başladı. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mert Günok ve N'Koudou karşılaşmasında forma giyemeyecek, sakatlığı geçen ve topla çalışmalara başlayan Teixeira da henüz hazır olmadığı için derbi karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe - Beşiktaş

Fenerbahçe: Berke, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Osayi, Crespo, Sosa, Novak, İrfan Can, Mesut, Valencia

Beşiktaş: Ersin; Rosier, Serdar Saatçı, Vida, Rıdvan, Josef, Pjanic, Can, Ghezzal, Larin, Batshuayi