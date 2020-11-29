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Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'in zirvesini ilgilendiren derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Kadıköy'deki 90 dakika, üst sıralardaki tüm takımları ilgilendiriyor. Erol Bulut - Sergen Yalçın düellosu şeklinde geçmesi beklenen bu heyecan fırtınasını hangi takım kazanacak? Peki; Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, dev derbide kozlarını paylaşıyor. Ülker Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek ve zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Sarı-lacivertliler, ligde kalan 9 haftada sadece 1 kez mağlup oldu ve son mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 yenmeyi başardı. Erol Bulut'un öğrencileri, haftanın en önemli mücadelesi öncesinde 20 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor.

Ligde bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Beşiktaş, oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 13 puan topladı. Süper Lig'in ilk 4 haftasında birer galibiyet ve beraberlikle iki yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, son 4 karşılaşmada ise 3 galibiyet ile bir yenilgiyle sahadan ayrıldı. Beşiktaş, ligin 9. haftasında son şampiyon Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.

Fenerbahçe - Beşiktaş

Stat: Ülker
Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Sosa, Gustavo, Pelkas, Ozan, Perotti, Cisse

Beşiktaş: Utku, Rosier, Necip, Welinton, Rıdvan, Josef, Hutchinson, Ghezzal, Mensah, Larin, Aboubakar

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