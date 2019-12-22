Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (11'ler belli oldu)

Galatasaray ve Sivasspor'un zirve mücadelesinde puan kaybettiği haftada derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş 3 puan mücadelesi verecek. Fenerbahçe saha ve seyirci avantajını kullanarak rakibini mağlup etmek istiyor. Geçen hafta sahasında Yeni Malatyaspor'a şok bir şekilde mağlup olan Beşiktaş ise Fenerbahçe'yi deplasmanda yenerek zirveden kopmak istemiyor. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Türk futbolunun iki asırlık çınarı Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy’de 350. kez kozlarını paylaşıyor. Süper Lig’de 2019 yılının son derbisi olma özelliğini taşıyan mücadele iki ezeli rakip sahaya mutlak üç puan parolasıyla çıkacak. Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak derbiyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek ve karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak istikrarsız bir grafik çizen Fenerbahçe özellikle başarılı iç saha performansıyla dikkat çekiyor. 15 haftada hanesine yazdırdığı 25 puanla 5. sırada yer alan sarı-lacivertliler Ülker Stadı’nda 7 maçta 16 puan alırken, çıktığı 8 deplasman sınavında ise sadece 9 puan toplayabildi. Kadıköy’de ofansif anlamda çok üstün bir performans sergileyen Fenerbahçe 7 haftada 21 kez ağları havalandırdı ve maç başına düşen 3 gol ortalamasını yakaladı. Ersun Yanal’ın öğrencileri iç sahada ligin en golcü takımı unvanını da elinde bulunduruyor.

Görevi Şenol Güneş’ten devralan yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde çok kötü bir başlangıç yaptığı sezonun ilerleyen haftalarında toparlanan Beşiktaş üst üste aldığı başarılı sonuçlarla zirveye ortak oldu. Ligin 6. haftası geçilirken sadece 5 puanla 16. sırada yer alan siyah-beyazlılar, 15. hafta sonunda 27 puanla 3. sıraya kadar yükseldi. Arka arkaya 6 maç kazandıktan sonra evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında şok bir yenilgi alan Beşiktaş, 14 yıldır galip gelemediği Ülker Stadı’nda şeytanın bacağını kırıp geçtiğimiz hafta sonu üzdüğü taraftarını bu kez sevindirmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe - Beşiktaş

Stat: Ülker Stadyumu

Hakem: Cüneyt Çakır

Saat: 19:00

Yayın: beIN SPORTS HD 1 / 4K

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Ozan, Gustavo, Tolga, Deniz, Kruse, Muriqi

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Caner, Burak

Fenerbahçe’de Demir Grup Sivasspor maçında ön çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Sadık Çiftpınar’ın yanısıra Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım ve Miha Zajc sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Garry Rodrigues de kırmızı kart cezası dolayısıyla takımındaki yerini alamayacak. Beşiktaş’ta uzun süreli sakatlıkları bulunan Douglas ile Dorukhan Toköz dışında çok önemli bir eksik gözükmüyor.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924’te Fenerbahçe’nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 95 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 349 maçta Fenerbahçe 132, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 93 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Dev rekabette Fenerbahçe’nin 482 golüne, Beşiktaş 440 golle karşılık verdi. 1959’da başlayan lig rekabetindeki 126 karşılaşmada da sarı-lacivertliler 46 kez galip gelirken, Beşiktaş 39 maçtan zaferle ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon oynanan iki karşılaşma da beraberlikle sona ermişti. Ligin ilk yarısındaki karşılaşmada taraflar 1-1’lik skorla puanları paylaşırken, ikinci devredeki mücadele uzun süre hafızalardan silinmeyecek nitelikteydi. Vodafone Park’taki karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi Beşiktaş, 3-0’lık skorla önde kapatırken, ikinci 45 dakikada Fenerbahçe bulduğu 3 golle zorlu deplasmandan 1 puan çıkarmayı başarmıştı.