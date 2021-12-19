Fenerbahçe Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK'ye 3-2 mağlup olan Kanarya, rakibini yenerek ligin ilk yarısında kalan bölüm öncesinde moral depolamak istiyor. Kartal ise Sergen Yalçın'ın istifasının ardından teknik direktör arayışları sırasında göreve getirilen 19 Yaş Altı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli yönetiminde ikinci maçına çıkıyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Ülker Stadı'nda 19.00'da başlayan derbiyi Fırat Aydınus yönetiyor ve müsabaka beIN Sports 1'den yayınlanıyor.

Fenerbahçe: 2 - 1 :Beşiktaş

(İlk yarı oynanıyor)

30' GOOOLL!!! Fenerbahçe, Mergim Berisha'nın golü ile maçta tekrar öne geçti!

28' Mesut Özil'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Mergim Berisha'nın vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.

25' GOOOLL!!! Beşiktaş, Josef De Souza'nın golü ile maçta eşitliği yakaladı! Ceza alanında Michy Batshuayi ile yaptığı verkaç sonrasında tekrar topla buluşan Josef De Souza sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Berke Özer'in solundan ağlarla buluşturmayı başardı.

20' Ceza sahası dışında sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Mesut Özil'in doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin yanından auta çıktı.

17' Mergim Berisha'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Miha Zajc'ın vuruşunda top Josef De Souza'dan geri geldi.

14' GOOOLL!!! Fenerbahçe, Mesut Özil'in penaltı golü ile maçta öne geçti! Cyle Larin'in ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Mesut Özil yaptığı vuruşla kaleci Ersin Destanoğlu ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.

11' Mesut Özil'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Mergim Berisha'nın vuruşunda top savunmadan geri geldi.

9' Rachid Ghezzal'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Cyle Larin'in arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.

3' Karşılaşmadaki ilk pozisyon Beşiktaş'tan geldi. Ceza sahası dışında sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Rachid Ghezzal'ın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda yakın kale direğine çarpan top auta gitti.

Fenerbahçe: Berke, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Osayi, Crespo, Zajc, Novak, Mesut, Rossi, Berisha

Beşiktaş: Ersin; Rosier, Necip (Serdar Saatçı), Vida, Rıdvan, Josef, Can, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi