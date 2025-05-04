Fenerbahçe - Beşiktaş / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 34. haftası dev bir derbiye sahne oluyor. Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Bu sezon hiç derbi galibiyeti alamayan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kötü seriye son vermeyi amaçlıyor. Galatasaray'ın kazandığı haftada puan farkını tekrar 5'e düşürmeyi hedefleyen Fenerbahçe 75 puanla 2. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe 0 - 0 Beşiktaş

1'İlk düdük çaldı ve dev derbi başladı.

Fenerbahçe - Beşiktaş ilk 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Skriniar, Çağlar, Mert Müldür, İsmail, Szymanski, Fred, Oğuz, Talisca, En-Nesyri

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Masuaku, Emrecan, Rashica, Chamberlain, Gedson, Amir, Mustafa Erhan, Rafa.

TALISCA İLE RAFA SILVA KARŞI KARŞIYA

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken, heyecan dolu karşılaşmada Anderson Talisca ve Rafa Silva'nın nasıl mücadele edeceği futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Siyah-Beyazlılar adına sezonun en başarılı transferi olarak görülen Rafa Silva istatistikleri ile Beşiktaş'a kritik puanlar kazandırmaya devam ediyor. Silva, tüm kulvarda 16 gol-12 asist yapma başarısı gösterdi.

Devre arasında Al-Nassr'dan Sarı-Lacivertliler'e katılan Anderson Talisca ise lig ve kupada çıktığı 14 maçta 12 gol atıp 1 asist yaptı. Trabzonspor derbisine hat-trick ile damga vuran Brezilyalı, ilk kez eski takımı Beşiktaş'a karşı sınav verecek. Ligde 10 gol-5 asistle oynayan Rafa; her iki maçta bir skor katkısı sunarken 11 lig maçında 9 golle oynayan ve asist üretemeyen Talisca ise 70 dakikada bir gol attı. İkili mücadele; pas, dribling, pas arası, defansif katkı gibi istatistiklerde Rafa, Talisca'nın önünde yer alıyor.

FENERBAHÇE ZİRVE YARIŞINDAN KOPMAK İSTEMİYOR

Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde hedef Beşiktaş derbisinden 3 puan alarak zirve takibini sürdürmek. Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında puan kaybetmesi, Galatasaray'ın ise Sivasspor'u mağlup etmesi halinde şampiyonluk şansı mucizelere kalacak. Böyle bir durumda Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları başlayacak.

SOLSKAJER İLK DEFA KADIKÖY DEPLASMANINDA

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe'ye karşı ilk derbi sınavına çıkacak. Siyah-beyazlıların başına 19 Ocak 2025'te geçen Norveçli teknik adam, Türkiye'de çıktığı ilk derbi maçında Galatasaray karşısında 2-1'lik galibiyet sevinci yaşadı. 52 yaşındaki teknik direktör, deplasmanda oynanacak karşılaşmada sarı-lacivertli rakibini de yenerek derbilerde 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

JOSE MOURINHO İLK DERBİ GALİBİYETİNİ ALMAK İSTİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş ile oynanacak maçta Türkiye'deki ilk derbi zaferini yaşamanın planlarını yapıyor. Jose Mourinho yönetiminde sezonun ilk yarısında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı sahasında oynadığı ligin ilk devre maçını 3-1 kaybederken, deplasmanda golsüz berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a karşı 2-1 mağlup olarak kupaya veda etmişti. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı mağlup etmesi halinde Jose Mourinho, Türkiye'deki ilk derbi galibiyetini alacak.