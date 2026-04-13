BIST 14.059
DOLAR 44,69
EURO 52,59
ALTIN 6.816,12
HABER /  SPOR

Fenerbahçe Beko’dan Anadolu Efes karşısında rahat zafer

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında deplasmanda Anadolu Efes’i 89-73 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Abone ol

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 89-73 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligde 22. galibiyetini aldı. Lacivert-beyazlı ekip ise 10. yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe, bu sezon Anadolu Efes ile tüm kulvarlarda oynadığı 4 müsabakayı da kazanmayı başardı.

Boyalı alandan sayılar bulan Anadolu Efes karşısında dış atışlardan skor üreten Fenerbahçe Beko, ilk 5 dakikayı 12-8 önde geçti. Sarı-lacivertliler, 7. dakikada farkı 8'e (8-16) çıkarmasına rağmen toparlanan lacivert-beyazlı takım, bitime 41 saniye kala skoru eşitledi: 20-20. Kalan bölümde üst üste basketler bulan Fenerbahçe, ilk periyodu 25-20 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe etkili başlayan ve 3 sayı çizgisinin gerisinden 4 kez isabet sağlayan Fenerbahçe Beko, 15 ile 18. dakika arasında yakaladığı 11-0'lık seri sonucunda 14 sayılık fark elde etti: 30-44. Kalan sürede toparlanan ve sarı-lacivertlilere 10-0'lık seriyle yanıt veren Anadolu Efes, bitime 18 saniye kala farkı 4'e indirdi: 40-44. Fenerbahçe, soyunma odasına 46-40 üstün gitti.

Üçüncü periyot, karşılıklı basketlerle başladı. Bu çeyreğin ikinci bölümünde özellikle Onuralp Bitim ve Baldwin'in kazandırdığı sayılarla oyuna ağırlığını koyan ve farkı yeniden çift hanelere çıkaran Fenerbahçe Beko, son 10 dakikaya 69-56 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte oyundan iyice düşen Anadolu Efes karşısında farkı 22 sayıya kadar çıkaran Fenerbahçe Beko, sahadan 89-73 galip ayrıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 21 tutuklama
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 21 tutuklama
Samsunspor 90+4'te 3 puanı kaptı
Samsunspor 90+4'te 3 puanı kaptı
'Bayğaralar' suç örgütüne 8 ilde operasyon: Gözaltılar var
'Bayğaralar' suç örgütüne 8 ilde operasyon: Gözaltılar var
ABD'li Senatör Sanders, İsrail'e silah satışının engellenmesine yönelik tasarı sunacak
ABD'li Senatör Sanders, İsrail'e silah satışının engellenmesine yönelik tasarı sunacak
Bakan Gürlek'ten "FETÖ ile mücadele" vurgusu
Bakan Gürlek'ten "FETÖ ile mücadele" vurgusu
Türkiye ve Sudan Arasında Yeni Ticaret Köprüsü: ULUSKON’dan Stratejik Çıkarma
Türkiye ve Sudan Arasında Yeni Ticaret Köprüsü: ULUSKON’dan Stratejik Çıkarma
Bakan Çiftçi, Emniyet envanterine alınan T-70 helikopteriyle ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Bakan Çiftçi, Emniyet envanterine alınan T-70 helikopteriyle ilk uçuşunu gerçekleştirdi
CHP Genel Başkanı Özel, Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu ile görüştü
CHP Genel Başkanı Özel, Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu ile görüştü
Türkiye'den diplomasi trafiği: Barış için 2 ülkeyle kritik görüşme
Türkiye'den diplomasi trafiği: Barış için 2 ülkeyle kritik görüşme
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem var
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem var
Erzincan Kemah’ta 4.0 büyüklüğünde deprem
Erzincan Kemah’ta 4.0 büyüklüğünde deprem
Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye büyük ceza
Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye büyük ceza