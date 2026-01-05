BIST 11.564
DOLAR 43,05
EURO 50,34
ALTIN 6.118,91
HABER /  SPOR

Fenerbahçe Beko yarın Olympiakos'u konuk edecek

Fenerbahçe Beko yarın Olympiakos'u konuk edecek

Basketbol Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk edecek.

Abone ol

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.25'te başlayacak.

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, oynadığı 18 maçta 12 galibiyet elde ederken, 6 kez de mağlubiyet yaşadı.Bir maçı eksik Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nde 3. sırada bulunuyor.

Ligde 18 maçta 11 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Yunan ekibi ise, 7. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'ndeki  son maçında Baskonia'yı 108-93 yenerken, Olympiakos da bir başka Yunan takımı Panathinaikos AKTOR'u 87-82 mağlup etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump gözünü kararttı! 4 ülkeye gözünü dikti, hedefini açık açık ilan etti
Trump gözünü kararttı! 4 ülkeye gözünü dikti, hedefini açık açık ilan etti
Erdoğan, Veliaht Prens Selman ile görüştü
Erdoğan, Veliaht Prens Selman ile görüştü
Üniversiteli Yusuf'un feci ölümü! Ailesini ziyarete gelmiş
Üniversiteli Yusuf'un feci ölümü! Ailesini ziyarete gelmiş
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde skandal! Kız öğrencilerin fotoğraflarını oylamaya sundular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde skandal! Kız öğrencilerin fotoğraflarını oylamaya sundular
Dolar ve Euro'da haftanın ilk rakamları
Dolar ve Euro'da haftanın ilk rakamları
Bir eyalet Trump'a kazan kaldırdı! Bu sözler hiç hoşuna gitmeyecek
Bir eyalet Trump'a kazan kaldırdı! Bu sözler hiç hoşuna gitmeyecek
Berber tarifesi cep yakıyor! Fiyatlara rekor zam
Berber tarifesi cep yakıyor! Fiyatlara rekor zam
Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'in Erdoğan'ı hedef alan Maduro açıklamasına yanıt
Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'in Erdoğan'ı hedef alan Maduro açıklamasına yanıt
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yarın Samsunspor ile karşılaşacak
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yarın Samsunspor ile karşılaşacak
"Oto yedek parçası" satma vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon
"Oto yedek parçası" satma vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon
Eskişehir'de yarış yapan otomobil yayalara çarptı! 3 genç hayatını kaybetti
Eskişehir'de yarış yapan otomobil yayalara çarptı! 3 genç hayatını kaybetti