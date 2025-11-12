Fenerbahçe Beko Maccabi'yi yendi tribünde polislerle pankart arbedesi

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 10. haftasında Almanya'da konuk ettiği İsrail ekibi Maccabi Rapyd'i 84-75 mağlup etti. Karşılaşma devam ederken Fenerbahçe tribününde bazı taraftarlar İsrail'i protesto eden pankart açtı. Pankartın açıldığı tribünde kısa süreli arbede yaşandı.

SAP Garden'da oynanan maçta Fenerbahçe taraftarı, takımını yalnız bırakmadı. Tribünlerdei yerini alan yaklaşık 4 bin sarı-lacivertli taraftar, açtıkları bayraklarla Filistin'e destek verdi.

Filistin forması giydiler

Bazı taraftarlar, müsabakayı Filistin formasıyla takip etti.

Müsabaka öncesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılı dolayısıyla ve bugün Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri uçak sebebiyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Mücadele karşılıklı basketlerle başlarken, Fenerbahçe Beko sert savunmasıyla rakibine karşı pota altında üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler; Tucker, Birch ve Tarık Biberovic'in sayılarıyla 13-8 önde girdi.

Fenerbahçe Beko, molanın ardından hücumda üst üste hatalar yaparken, Maccabi Rapyd 5-0'lık seri yayalayarak eşitliği sağladı: 13-13.

Baldwin'in hücumdaki etkinliğiyle yeniden öne geçen Fenerbahçe Beko, üst üste basketlerle çeyreği 20-15 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Jantunen, Colson ve Bacot'ın sayılarıyla 7-2'lik seri yakalayarak başlayan Fenerbahçe Beko farkı çift hanelere çıkardı: 27-17.

Horton Tucker'ın etkili oyunuyla farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, devreyi 40-30 önde tamamladı.

İkinci devreye hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Hall ve Melli'nin basketleriyle 8-0'lık seri yakalayarak farkı 18 sayıya çıkardı: 48-30.

Baldwin etkili oyununu sürdürürken, sarı-lacivertliler çeyreğin bitimine 5 dakika kala 20 sayılık farka ulaştı: 55-35.

Molanın ardından hücumda üst üste top kayıpları yaşayan Fenerbahçe Beko, savunma ribauntlarında da etkisiz kalırken, bu periyodun bitimine 1 dakika kala fark yeniden 10 sayıya geriledi: 60-50.

Son bölümde Fenerbahçe Beko; Melli ve Baldwin'le sayı bulurken, İsrail ekibi ise 3'ü serbest atıştan 6 sayı üreterek farkı 9 sayıya indirdi: 65-56.

Müsabakanın son bölümü İsrail ekibinin 5-0'lık serisiyle başladı: 65-61.

Fenerbahçe Beko, Colson'ın serbest atıştan bulduğu basketle bu çeyrekte ilk sayısını kaydederken, Maccabi ise üst üste 5 sayı üreterek, eşitliği yakaladı: 66-66.

Jantunen ve Colson'ın serbest atışları ile Baldwin'in 3 sayılık basketiyle yeniden üstünlüğü ele alan Fenerbahçe Beko, son 1 dakikaya 80-73 önde girdi.

Son bölümde rakibine galibiyet şansı vermeyen sarı-lacivertliler, parkeden 84-75'lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Beko bu sonuçla 10. maçında 5. galibiyetini elde ederken, Maccabi Rapyd ise 8. kez mağlup oldu.

Salon: SAP Garden

Hakemler: Damir Javor (Hırvatistan), Saulius Racys (Litvanya), Leandro Lezcano (Arjantin)

Fenerbahçe Beko: Bacot 2, Melli 8, Tucker 13, Tarık Biberovic 4, Hall 15, Birch 6, Baldwin 17, Boston, Onuralp Bitim, Jantunen 7, Colson 12

Maccabi Rapyd: Hoard 13, Walker 7, Sorkin 22, Brissett 2, Blatt 2, Clark Iii 2, Santos, Lavi 5, Rayman 6, Dibartolomeo 2, Dowtin 8, Leaf 6

1. Periyot: 20-15

Devre: 40-30

3. Periyot: 65-56

5 faulle çıkan: Dk. 35.45 Melli (Fenerbahçe Beko), Dk. 38.58 Rayman (Maccabi Rapyd)