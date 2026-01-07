BIST 12.108
DOLAR 43,06
EURO 50,35
ALTIN 6.186,87
HABER /  SPOR

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Dubai Basketbol'a konuk olacak

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Dubai Basketbol'a konuk olacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 21. haftasında yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Basketbol ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Abone ol

Coca Cola Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.

Ligde bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, 13 galibiyet ve 6 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.

Dubai Basketbol ise 9 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor.

Ligdeki son 4 maçından galibiyetle ayrılan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, son olarak Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 88-80 yendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Hayat Finans aile bankacılığına yönelik yeni kartını kullanıma sundu
Hayat Finans aile bankacılığına yönelik yeni kartını kullanıma sundu
Fenerbahçe Beko son çeyrekte direksiyona geçti Olympiakos'u devirdi
Fenerbahçe Beko son çeyrekte direksiyona geçti Olympiakos'u devirdi
İran'da Mossad casusu idam edildi
İran'da Mossad casusu idam edildi
Karabük'te 200 yıllık tarihi konak yandı
Karabük'te 200 yıllık tarihi konak yandı
Yılmaz Özdil’in Erdoğan paylaşımı olay oldu! Terliğini bile alamazlar
Yılmaz Özdil’in Erdoğan paylaşımı olay oldu! Terliğini bile alamazlar
Devlet memurlarının bu yıla ilişkin yemek bedelleri belirlendi
Devlet memurlarının bu yıla ilişkin yemek bedelleri belirlendi
CHP'nin Manisa'da bir kaybı daha! Hasan Eraybat hayatını kaybetti
CHP'nin Manisa'da bir kaybı daha! Hasan Eraybat hayatını kaybetti
Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti! 30 Euro limiti kaldırıldı
Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti! 30 Euro limiti kaldırıldı
Gözde morluk, kaburgada kırık... Maduro ve eşine işkence mi yapıldı?
Gözde morluk, kaburgada kırık... Maduro ve eşine işkence mi yapıldı?
İki haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 424 şüpheli yakalandı
İki haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 424 şüpheli yakalandı
Victor Osimhen milli takımı terk etti iddiası
Victor Osimhen milli takımı terk etti iddiası
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı oranı yüzde 20 oldu
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı oranı yüzde 20 oldu