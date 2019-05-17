HABER /  SPOR
ADV Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes (CANLI YAYIN)

THY Euroleague Final Four ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşılaşıyor. İspanya'da Fernando Buesa Arena'da oynanan tarihi maçı kazanan temsilcimiz, final biletinin sahibi olacak

THY Euroleague Final Four yarı finalinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde Fernando Buesa Arena'da karşı karşıya geliyor.

FENERBAHÇE BEKO: 40 - ANADOLU EFES: 44
(İlk yarı sona erdi...)

SALON: Fernando Buesa Arena
SAAT: 19:00
YAYIN: BeIN Sports 1/3

19 mayıs'ta finalde olacak

THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonunun finalinde bir Türk takımı şampiyonluk mücadelesi verecek. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanacak maçın galibi, 19 Mayıs'ta finalde Türkiye'yi temsil edecek. Final maçının, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümüne denk gelmesi dikkati çekiyor.

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes 7. kez rakip

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, bu sezon 7. kez birbirlerine rakip olacak. Türkiye'de her kulvarda birbirlerine rakip olan iki ekip Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda birer kez, lig ve Avrupa'da ise ikişer defa karşılaştı. İki takımda bu maçlarda üçer galibiyet elde etti.

Fenerbahçe'⁬de sakatlık problemi

Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'e büyük sakatlık sorunlarıyla geldi. Sarı-lacivertlilerde Fransız basketbolcu Joffrey Lauvergne ile İtalyan forvet Luigi Datome, Dörtlü Final'de sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Her iki oyuncu da oynayamayacak olmalarına rağmen İspanya'ya gelerek, takımı yalnız bırakmadı. Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları bulunan Çek pivot Jan Vesely ile Sırp forvet Nikola Kalinic ise son antrenmana çıktı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
BDDK'dan çok önemli dolar mesajı
BDDK'dan çok önemli dolar mesajı
Kayıp AA muhabirini arayan 2 asker suya kapılarak kayboldu
Kayıp AA muhabirini arayan 2 asker suya kapılarak kayboldu
Türkiye ve Rusya arasında önemli toplantı
Türkiye ve Rusya arasında önemli toplantı
Dışişleri Bakanlığından Avusturya'ya 'başörtüsü' tepkisi
Dışişleri Bakanlığından Avusturya'ya 'başörtüsü' tepkisi
Diagne'nin menajeri açıkladı! Gidiyor mu?
Diagne'nin menajeri açıkladı! Gidiyor mu?
Bahçeli kararını açıkladı: Törene katılıyor
Bahçeli kararını açıkladı: Törene katılıyor
ÖNCEKİ HABERLER
BM: İdlib'de askeri bir saldırı 21'inci yüzyılın en büyük trajedisi olur
BM: İdlib'de askeri bir saldırı 21'inci yüzyılın en büyük trajedisi olur
2022 maaşları Ramazan bayramı öncesi yatar mı?
2022 maaşları Ramazan bayramı öncesi yatar mı?
19 Mayıs mesajları resimli 19 Mayıs kutlama sözleri 2019
19 Mayıs mesajları resimli 19 Mayıs kutlama sözleri 2019
Ukrayna Dışişleri Bakanı söz verdiğim gibi deyip istifa etti
Ukrayna Dışişleri Bakanı söz verdiğim gibi deyip istifa etti
Başına 300 bin TL ödül konulan o terörist öldürüldü!
Başına 300 bin TL ödül konulan o terörist öldürüldü!
Mayıs ayında hacamat hangi gün yapılır hacamat takvimi
Mayıs ayında hacamat hangi gün yapılır hacamat takvimi
Köprü cezasına af hurda teşviğine zam ve yeni bir üniversite geliyor
Köprü cezasına af hurda teşviğine zam ve yeni bir üniversite geliyor
Bayram ikramiyesi emekliye ne zaman ödenecek?
Bayram ikramiyesi emekliye ne zaman ödenecek?
Yorumlar