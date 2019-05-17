Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes (CANLI YAYIN)

THY Euroleague Final Four ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşılaşıyor. İspanya'da Fernando Buesa Arena'da oynanan tarihi maçı kazanan temsilcimiz, final biletinin sahibi olacak

THY Euroleague Final Four yarı finalinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde Fernando Buesa Arena'da karşı karşıya geliyor.

FENERBAHÇE BEKO: 40 - ANADOLU EFES: 44

(İlk yarı sona erdi...)

SALON: Fernando Buesa Arena

SAAT: 19:00

YAYIN: BeIN Sports 1/3

19 mayıs'ta finalde olacak

THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonunun finalinde bir Türk takımı şampiyonluk mücadelesi verecek. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanacak maçın galibi, 19 Mayıs'ta finalde Türkiye'yi temsil edecek. Final maçının, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümüne denk gelmesi dikkati çekiyor.

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes 7. kez rakip

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, bu sezon 7. kez birbirlerine rakip olacak. Türkiye'de her kulvarda birbirlerine rakip olan iki ekip Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda birer kez, lig ve Avrupa'da ise ikişer defa karşılaştı. İki takımda bu maçlarda üçer galibiyet elde etti.

Fenerbahçe'⁬de sakatlık problemi

Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'e büyük sakatlık sorunlarıyla geldi. Sarı-lacivertlilerde Fransız basketbolcu Joffrey Lauvergne ile İtalyan forvet Luigi Datome, Dörtlü Final'de sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Her iki oyuncu da oynayamayacak olmalarına rağmen İspanya'ya gelerek, takımı yalnız bırakmadı. Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları bulunan Çek pivot Jan Vesely ile Sırp forvet Nikola Kalinic ise son antrenmana çıktı.