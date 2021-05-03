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Fenerbahçe BB Erzurumspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. 7 maçtır kaybetmeyen Kanarya, rakiplerinin kazandığı haftada fire vermeden yoluna devam etmek ve şampiyonluk umutlarını sürdürmek istiyor. Ateş hattından uzaklaşmak isteyen BB Erzurumspor ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde. Peki; Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Şampiyonluk umutlarını sürdürmek isteyen Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlıyor. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek ve kritik mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Emre Belözoğlu'nun ekibi, BB Erzurumspor engelini aşmak ve şampiyonluk umutlarını sürdürmek istiyor. Ateş hattından kurtulma mücadelesi veren Yılmaz Vural'lı Dadaşlar ise Kadıköy'de galibiyet peşinde.

Fenerbahçe - BB Erzurumspor

Stat: Ülker
Hakem: Mete Kalkavan
Saat: 20.30
Yayın: beIN Sports 1

Fenerbahçe: Harun Tekin, Ozan Tufan, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Caner Erkin, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Enner Valencia

BB Erzurumspor: Jakub Szumski, Mehmet Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Hasan Hatipoğlu, Leo Schwechlen, Petrus Boumal, Johanna Omolo, Arvydas Novikovas, Cenk Ahmet Alkılıç, Gabriel Obertan, Oltan Karakullukçu

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