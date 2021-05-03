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ADV Ramazan'da umut var
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Fenerbahçe BB Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. 7 maçtır kaybetmeyen Kanarya, rakiplerinin kazandığı haftada fire vermeden yoluna devam etmek ve şampiyonluk umutlarını sürdürmek istiyor. Ateş hattından uzaklaşmak isteyen BB Erzurumspor ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde. Peki; Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Şampiyonluk umutlarını sürdürmek isteyen Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlıyor. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek ve kritik mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Emre Belözoğlu'nun ekibi, BB Erzurumspor engelini aşmak ve şampiyonluk umutlarını sürdürmek istiyor. Ateş hattından kurtulma mücadelesi veren Yılmaz Vural'lı Dadaşlar ise Kadıköy'de galibiyet peşinde.

Fenerbahçe - BB Erzurumspor

Stat: Ülker
Hakem: Mete Kalkavan
Saat: 20.30
Yayın: beIN Sports 1

Fenerbahçe: Harun, Ozan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, İrfan Can, Mert Hakan, Mesut, Pelkas, Valencia

BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Omolo, Obertan, Petrus, Novikovas, Cenk, Gomes

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