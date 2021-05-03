Fenerbahçe BB Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. 7 maçtır kaybetmeyen Kanarya, rakiplerinin kazandığı haftada fire vermeden yoluna devam etmek ve şampiyonluk umutlarını sürdürmek istiyor. Ateş hattından uzaklaşmak isteyen BB Erzurumspor ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde. Peki; Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Şampiyonluk umutlarını sürdürmek isteyen Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlıyor. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek ve kritik mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Emre Belözoğlu'nun ekibi, BB Erzurumspor engelini aşmak ve şampiyonluk umutlarını sürdürmek istiyor. Ateş hattından kurtulma mücadelesi veren Yılmaz Vural'lı Dadaşlar ise Kadıköy'de galibiyet peşinde.
Fenerbahçe - BB Erzurumspor
Stat: Ülker
Hakem: Mete Kalkavan
Saat: 20.30
Yayın: beIN Sports 1
Fenerbahçe: Harun, Ozan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, İrfan Can, Mert Hakan, Mesut, Pelkas, Valencia
BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Omolo, Obertan, Petrus, Novikovas, Cenk, Gomes