Fenerbahçe BB Erzurumspor maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. 7 maçtır kaybetmeyen Kanarya, rakiplerinin kazandığı haftada fire vermeden yoluna devam etmek ve şampiyonluk umutlarını sürdürmek istiyor. Ateş hattından uzaklaşmak isteyen BB Erzurumspor ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Şampiyonluk umutlarını sürdürmek isteyen Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlıyor.

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetiyor ve kritik mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Fenerbahçe: 3 - 0 :BB Erzurumspor

(İkinci yarı oynanıyor)

61' Elbasan Rashani'nin hafif sağ çaprazdan sol ayağının içiyle yaptığı vuruşta top yandan auta çıkıyor.

56' Mesut Özil'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Ozan Tufan son çizgide ortasını yapıyor. Enner Valencia ceza alanı içinde müsait pozisyonda vuruşunu yapıyor ancak altıpas içinde Gökhan Kardeş'e çarpan top kornere çıkıyor.

43' Arvydas Novikovas'ın sağ kanattan ortasında Oltan Karakullukçu ceza alanı içinden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Harun Tekin topa sahip oluyor.

40' Hafif sol çaprazdan bu kez Ozan Tufan kaleyi yokluyor ancak top farklı şekilde üstten auta çıkıyor.

39' Dimitris Pelkas'ın sol çaprazdan yerden yaptığı vuruşta savunmadan seken top kornere çıkıyor.

35' Mehmet Murat Uçar'ın sağ kanattan ortasında Oltan Karakullukçu ceza alanı içinde topu göğsüyle indirdikten sonra pasını geriye doğru Arvydas Novikovas'a çıkarıyor. Arvydas Novikovas ceza yayının sağından sol ayağıyla gelişine vuruşunu yapıyor ancak savunmada Attila Szalai'den seken top kornere çıkıyor.

31' Mert Hakan Yandaş'ın pasında Jose Sosa ceza yayı gerisinden sağ ayağıyla şutunu çekiyor ancak top farklı şekilde üstten auta çıkıyor.

29' Johanna Omolo'nun ceza alanı içinden yaptığı vuruşta top üstten auta çıkıyor.

24' Arvydas Novikovas uzak mesafeden sol ayağıyla şutunu çekiyor ancak top üstten auta gidiyor.

14' GOOOLL!! Fenerbahçe, Dimitris Pelkas'ın golüyle skoru 3-0 yapıyor! İrfan Can Kahveci'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza alanı içine giren Enner Valencia'nın çevirdiği topa Dimitris Pelkas bekletmeden sağ ayağıyla yerden vuruşunu yapıyor ve topu kaleci Jakub Szumski'nin sağından ağlarla buluşturuyor.

12' GOOOLL!! Fenerbahçe, Enner Valencia'nın golüyle farkı 2'ye çıkarıyor! İrfan Can Kahveci'nin güzel ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Enner Valencia ceza alanı içinde Jakub Szumski'den sıyrıldıktan sonra vuruşunu yapıyor ve topu filelerle buluşturuyor.

8' Mesut Özil'in pasında Mert Hakan Yandaş ceza alanı sağından yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Jakub Szumski yatarak topu kontrol ediyor.

6' GOOOLL!! Fenerbahçe, Jose Sosa'nın penaltıdan attığı golle öne geçiyor! VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu incelemeyen giden Mete Kalkavan, Gökhan Kardeş'in ceza alanı içinde topu eliyle oynadığını belirtiyor ve penaltı noktasını gösteriyor. Penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına geçen Jose Sosa vuruşunu yapıyor topu ağlara gönderiyor.

1' Mert Hakan Yandaş'ın uzun pasıyla savunmanın arkasına sarkan Enner Valencia ceza alanı içine girdikten kaleci ile karşı karşıya kalıyor. Enner Valencia sağ ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak kaleci Jakub Szumski gole izin vermiyor.

Fenerbahçe: Harun Tekin, Ozan Tufan, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Caner Erkin, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Enner Valencia

BB Erzurumspor: Jakub Szumski, Mehmet Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Hasan Hatipoğlu, Leo Schwechlen, Petrus Boumal, Johanna Omolo, Arvydas Novikovas, Cenk Ahmet Alkılıç, Gabriel Obertan, Oltan Karakullukçu